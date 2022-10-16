Составлены списки армянских памятников культуры под контролем Азербайджана

16 октября 2022, 07:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, составили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян на заседании Государственного совета по охране культурного наследия сообщил, что готовы списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые после осенней войны 2020 года остались на территории, занятой Азербайджаном, пишет armeniatoday.news.

При этом министр уточнил, что упомянутые списки - уже скорректированные, однако в данном направлении "предстоит еще много работы".

Также Бегларян обвинил Азербайджан в продолжении "политики вандализма" и заявил о необходимости документировать все факты ненадлежащего обращения с объектами культурного наследия, сообщает news.am.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Напомним, что Международный суд ООН 7 декабря 2021 года принял решение о временных мерах, связанных с исками Армении и Азербайджана друг к другу. Суд потребовал, чтобы Армения и Азербайджан не допускали разжигания расовой ненависти и проявления дискриминации, а также призвал азербайджанские власти не допускать вандализма и осквернения армянского культурного наследия, а также защитить от насилия лиц, захваченных в ходе конфликта, говорится в опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций заявлении.

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