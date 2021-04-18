Азербайджан насчитал более 400 разрушенных памятников в Нагорном Карабахе

18 апреля 2021, 12:23

Разрушены более 400 из примерно трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, а многие исторические артефакты вывезены в Армению, заявил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку в свою очередь обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.

16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана также призвали ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры на этих территориях. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест, который отмечается сегодня. "Азербайджан вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу уничтожения Арменией культурного наследия на освобожденных территориях. Во время оккупации наших территорий почти все исторические, культурные и религиозные памятники были полностью разрушены. На сегодняшний день министерством культуры Азербайджанской Республики на освобожденных землях выявлено уничтожение более 400 памятников. Всего на этих территориях до 3000 памятников", - цитирует сегодня заявление ведомства haqqin.az.

По данным министерства, на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, были уничтожены 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. "Культурные образцы и древние рукописи монастыря Худавенг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные экспонаты, обнаруженные во время [...] археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, были контрабандным путем вывезены в Армению. В то же время [...] раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района", - приводит выдержку из заявления МИД издание.

Ведомство расценило эти действия как "грубое нарушение международного гуманитарного права, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие как Гаагская конвенция 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции 1970 года", информирует Trend.

11 ноября 2020 года Национальная академия наук Азербайджана обнародовала данные по ущербу, нанесенному с 1990-х годов памятникам истории и культуры в зоне карабахского конфликта. По данным азербайджанских ученых, 63 из 67 мечетей оказались полностью разрушенными, повреждены сотни исторических и культурных памятников, а в Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников. Все религиозные здания на перешедших под контроль Азербайджана территориях, включая христианские храмы, будут восстановлены, заявил тогда помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"К сожалению, наши призывы к соответствующим международным организациям расследовать военные преступления, включая преднамеренное разрушение, присвоение, изменение и незаконное изъятие нашего культурного наследия, не были приняты во внимание в течение 30 лет оккупации. Мы приветствуем интерес, проявляемый в настоящее время в этом отношении", - цитирует заявление МИД агентство.

Напомним, 25 марта власти Нагорного Карабаха также заявили о необходимости защитить армянские памятники, расположенные на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до 2000 памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар (камни-кресты), места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

16 апреля в Степанакерте по инициативе властей Нагорного Карабаха прошел митинг, участники которого призвали международное сообщество перейти "к практическим мерам по предотвращению уничтожения" армянских исторических памятников.

Произведения искусства и места поклонения на этих территориях уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению, заявили участники митинга и потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны в Нагорном Карабахе, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".