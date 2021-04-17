Участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники

17 апреля 2021, 14:44

Памятники истории и культуры на утраченных Степанакертом территориях находятся под угрозой: произведения искусства и места поклонения уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению, заявили участники митинга в Степанакерте. Они потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. 25 марта власти Нагорного Карабаха заявили о необходимости защитить армянские памятники, расположенные на территориях, контроль над которыми утерян Степанакертом.

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

16 апреля у собора пресвятой Богородицы в Степанакерте по инициативе министерства образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха прошел митинг, участники которого призвали международное сообщество перейти к практическим мерам по предотвращению уничтожения армянских исторических памятников на оккупированных Азербайджаном территориях, передал корреспондент "Кавказского узла".

В акции приняли участие общественные организации, студенты вузов и старшеклассники школ столицы. Участники пришли с плакатами, осуждающими осквернение и разрушение армянских исторических памятников. Также акция была посвящена Международному дню памятников и достопримечательностей, который отмечается 18 апреля.

"Сохранение и защита историко-культурных памятников – одна из важнейших задач нации, поэтому мы обязаны участвовать в выражении нашего протеста", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель управления по изучению, защите и сохранению историко-культурных памятников министерства образования, культуры и спорта Нагорного Карабаха Арман Григорян.

Он отметил, что после завершения первой карабахской войны в 90-е годы прошлого века в Нагорном Карабахе была произведена регистрация памятников. "Официально зарегистрировано более 4 тысяч исторических памятников. В результате войны 2020 года потеряны до 2 тысяч памятников, которые находятся на оккупированных территориях. "Мы знаем, что более десятка памятников осквернены, разрушены. Имеем подтверждение, что после войны полностью разрушена до основания церковь в общине Мехакаван, или разрушается церковь "Каначжам" в городе Шуши, уничтожаются хачкары (камни-кресты). К сожалению, эти действия азербайджанская сторона не прекращает", – сказал Григорян.

После войны и до сегодняшнего дня министерство направило письма в ЮНЕСКО и в другие организации, властям разных стран, где поднималась проблема армянского наследия на оккупированных территориях. "Но, к сожалению, к конкретным шагам наши послания не приводят. Однако мы обязаны постоянно поднимать эту проблему с надеждой, что нас услышат", – заявил Григорян.

В октябре собор Казанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши подвергся обстрелам, при этом получили ранения местные жители и российские журналисты. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам. Несмотря на опасность новых обстрелов, храм оставался открытым для верующих. Взятие Шуши, о котором Азербайджан объявил 8 ноября, стало ключевым событием осенних боев, после этого Армения пошла на мирное соглашение. По условиям этого соглашения, вступившего в силу 10 ноября, город остается под контролем Азербайджана.

Азербайджанская сторона уничтожает армянские памятники, считает советник министра образования и науки Нагорного Карабаха Меланья Балаян. "Надеюсь, наши требования будут услышаны, и в конечном итоге [международные организации] предпримут практические шаги для предотвращения культурного геноцида", – сказала Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня на глазах у всего мира храмы, монастыри, хачкары и многие святилища армянского народа продолжают разрушаться", – сказал во время митинга пастор кафедрального собора пресвятой Богородицы в Степанакерте Нерсес Асрян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Действия против культурного наследия являются преступлением против человечности и должны быть осуждены цивилизованным миром, заявил в свою очередь омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Как во время войны 2020 года, так и после войны [под угрозой разрушения остаются] такие памятники как церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, церковь Святого Ованеса Мкртича, город Тигранакерт и многие другие древние памятники", – сказал Степанян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Согласно международно-правовым нормам ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества, поэтому каждое государство обязано защищать культурные ценности на своей территории. <…> Действия Азербайджана должны быть осуждены", – добавил омбудсмен.

Жители Нагорного Карабаха должны регулярно обращаться с призывом к международному сообществу о недопустимости разрушения памятников, считает руководитель Общественного совета по защите культурного наследия Сергей Шахвердян. "То, что международное сообщество не предпримает конкретных практических действий, как во время войны, так и после, не повод мириться с существующей ситуацией", – сказал Шахвердян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"В Нагорном Карабахе в свое время было создано пять крупных историко-культурных и историко-природных заповедников, все они, к сожалению, [находятся на подконтрольных Азербайджану территориях]", – добавил он.

Армянские памятники в зоне конфликта должны быть взяты под охрану, считает студентка степанакертского вуза, беженка из Гадрутского района Овсанна Микаелян. "Я не могла не прийти на эту акцию, потому что у меня сердце болит. Мы обязаны участвовать в выражении нашего протеста и опасений за наши историко-культурные памятники", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Считаю, что первоначальная задача армянского народа – это возвращение пленных, добавила Микаелян. "Я бы хотела, чтобы власти и общественность Арцаха потребовали возвращения всех пленных. И после этого занялись бы вопросом памятников <…> При желании международное сообщество могло бы повлиять на Азербайджан как в вопросах пленных, так и в вопросах памятников, однако, видимо, не желает", – считает она.

Жители Нагорного Карабаха должны регулярно выходить на акции, посвященные проблеме сохранения памятников в зоне конфликта, считает также Нубар Хачиян, жительница села Саргсашен Мартунинского района, территория которого отошла под контроль Азербайджана. "Мы должны постоянно призывать мир, что хотя бы в вопросе памятников, независимо от их принадлежности, нельзя быть безразличными. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что азербайджанская сторона ранее также заявила об осквернении мусульманских памятников в Нагорном Карабахе. После установления азербайджанского контроля над рядом территорий выяснилось, что были осквернены мечети и мусульманские кладбища, заявил 6 ноября 2020 года помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"