×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:18, 14 апреля 2026

Главред проекта “Сапа” задержана после обысков во Владикавказе

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во Владикавказе с утра проводили обыск в редакции Telegram-канала “Сапа”. Следком отчитался о задержании главного редактора проекта Алины Джикаевой и полицейского из Махачкалы. 

Об обыске в офисе “Сапы” во Владикавказе проект сообщил около 17.00 мск сегодня. На тот момент сотрудники редакции были недоступны “на протяжении шести часов”. 

“Журналисты успели сообщить, что неизвестные люди в гражданской одежде утром зашли в здание. Они начали проводить обыск”, - проинформировал Telegram-канал “Сапа 15” в 16.55 мск. В том же сообщении отмечалось, что причину следственных действий представители проекта не знают. 

“Сапа” - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как “региональное независимое медиа”. “Фирменным почерком редакции является оперативная публикация эксклюзивных новостей, криминальной хроники, происшествий, а также историй о жизни простых людей”, - отмечает канал “Говорит НеМосква”. 

О результатах обыска во Владикавказе в 19.08 мск отчиталась пресс-служба федерального Следкома. По информации ведомства, главред “Сапы” Алина Джикаева и оперативный дежурный дежурной части УМВД по Махачкале задержаны по делу о торговле служебной информацией, которое расследуется в столице. 

Согласно версии следствия, Джикаева не позднее июля 2020 года договорилась с полицейским из Махачкалы о передаче ей данных о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Сведения, которые ей передавал сотрудник МВД за денежное вознаграждение, содержали “персональные данные граждан”. За пять лет, с июля 2020 года по июнь 2025 года, полицейский получил более 250 тысяч рублей, следует из сообщения инфоцентра СКР.

Обыски проводились не только во Владикавказе, но и в Махачкале, - “по местам жительства и работы” подозреваемых, уточнили в ведомстве. При обысках силовики изъяли документы и электронные носители информации. 

“В рамках расследования уголовного дела подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий”, - отметили в Следкоме. 

"Кавказский узел" писал, что летом 2025 года по аналогичному обвинению были задержаны главный редактор Telegram-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков, сам он обвинения в даче взятки группой лиц отверг.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше