Главред проекта “Сапа” задержана после обысков во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во Владикавказе с утра проводили обыск в редакции Telegram-канала “Сапа”. Следком отчитался о задержании главного редактора проекта Алины Джикаевой и полицейского из Махачкалы.

Об обыске в офисе “Сапы” во Владикавказе проект сообщил около 17.00 мск сегодня. На тот момент сотрудники редакции были недоступны “на протяжении шести часов”.

“Журналисты успели сообщить, что неизвестные люди в гражданской одежде утром зашли в здание. Они начали проводить обыск”, - проинформировал Telegram-канал “Сапа 15” в 16.55 мск. В том же сообщении отмечалось, что причину следственных действий представители проекта не знают.

“Сапа” - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как “региональное независимое медиа”. “Фирменным почерком редакции является оперативная публикация эксклюзивных новостей, криминальной хроники, происшествий, а также историй о жизни простых людей”, - отмечает канал “Говорит НеМосква”.

О результатах обыска во Владикавказе в 19.08 мск отчиталась пресс-служба федерального Следкома. По информации ведомства, главред “Сапы” Алина Джикаева и оперативный дежурный дежурной части УМВД по Махачкале задержаны по делу о торговле служебной информацией, которое расследуется в столице.

Согласно версии следствия, Джикаева не позднее июля 2020 года договорилась с полицейским из Махачкалы о передаче ей данных о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Сведения, которые ей передавал сотрудник МВД за денежное вознаграждение, содержали “персональные данные граждан”. За пять лет, с июля 2020 года по июнь 2025 года, полицейский получил более 250 тысяч рублей, следует из сообщения инфоцентра СКР.

Обыски проводились не только во Владикавказе, но и в Махачкале, - “по местам жительства и работы” подозреваемых, уточнили в ведомстве. При обысках силовики изъяли документы и электронные носители информации.

“В рамках расследования уголовного дела подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий”, - отметили в Следкоме.

"Кавказский узел" писал, что летом 2025 года по аналогичному обвинению были задержаны главный редактор Telegram-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков, сам он обвинения в даче взятки группой лиц отверг.