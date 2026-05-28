Главред "Сапы" оставлена под стражей несмотря на поручительства коллег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест главреда "Сапы" Алины Джикаевой. После ареста за нее поручились не менее трех главредов республиканских изданий и глава регионального отделения Союза журналистов России.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения главному редактору "Сапы" Алине Джикаевой. По обвинению в даче взятки полицейскому из Махачкалы она отправлена в СИЗО на два месяца, до 12 июня. Защита обжаловала арест.

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой, обвиняемой в даче взятки полицейскому за служебную информацию, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня 2026 года в отношении Джикаевой Алины Гуливеровны", - говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции гю москвы.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

Ранее журналисты из Северной Осетии написали поручительства за Джикаеву. В распоряжении редакции есть четыре ходатайства: от председателя регионального отделения Союза журналистов России Тимура Кусова, а также главных редакторов информационных изданий «Иринформ», Ossetia news и «ОсНова» — Тимура Мазаева, Мадины Годжиевой и Вадима Тохсырова, сообщала "Сапа Кавказ" 21 апреля.

"Работа редакции, построенная Джикаевой Алиной на высоких морально-этических стандартах, помогла не одному десятку человек. Там, где многие журналисты предпочитают промолчать, она, не стесняясь, говорит, чтобы решить проблему", — писал, в частности, Тимур Мазаев.

Напомним, 14 апреля в редакции телеграм-канала "Сапа" во Владикавказе прошли обыски, сотрудники были допрошены. Следком заявил, что Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

Алина Джикаева не признала себя виновной в даче взяток полицейскому, тогда как полицейский Шамсутдин Шамсутдинов согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки.

Дело Джикаевой продолжило тренд борьбы силовиков с утечками информации

В деле Алины Джикаевой нет политической подоплеки, оно стало эпизодом борьбы с утечками информации из силовых структур, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Сложно представить себе, что это преследование неугодного властям журналиста, потому что, на мой взгляд, журналист вполне себе угодный. И само обвинение уж чересчур, скажем так, к сожалению, типичное для функционирования средств массовой информации в России последних лет", - сказал, в частности, политолог и журналист Руслан Тотров.

Летом 2025 года по такому же обвинению были задержаны главный редактор телеграм-канала "База" Глеб Трифонов и несколько полицейских из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края. Следствие заявило, что Трифонов покупал оперативную информацию у силовиков. Сам он отверг обвинения.

В июне 2025 года прошли обыски в екатеринбургской редакции ИА Ura.ru в связи с передачей журналистам служебных сведений МВД. В рамках дела о превышении полномочий неустановленными полицейскими были допрошены три журналиста. Утверждалось, что в компьютерах журналистов силовики нашли сводки происшествий, составляемые полицией, на основе которых они готовили материалы. Редактора агентства Дениса Аллаярова позже задержали во второй раз, заподозрив в даче взятки полицейскому.