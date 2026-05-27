Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате

Южный окружной военный суд приговорил четверых жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 8 до 23 лет. По версии суда, ранее, отбывая сроки в колонии, они вступили в террористическое сообщество и распространяли его идеологию.

По версии суда и следствия, с 2008 по 2011 годы на территории одного из исправительных учреждений Дагестана неизвестный создал террористическое сообщество под названием "Джамаат". Подсудимые добровольно вступили в это сообщество, а затем участвовали в его деятельности совместно с другими осужденными.

В частности, они распространяли на территории колонии экстремистскую и террористическую идеологию, осуществляли поиск и скрытое хранение запрещенных материалов, включая литературу и видеозаписи с призывами к терроризму, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Помимо этого, они проводили среди других заключенных занятия по изучению радикальной исламистской идеологии и методов террористической деятельности, пропагандировали и оправдывали терроризм, а также призывали участников сообщества после освобождения продолжать распространение идеологии терроризма и вовлекать в нее новых лиц.

В апреле 2018 года один из осужденных - Магомед Ханилаев - возглавил данное сообщество, став его руководителем. Он осужден за организацию террористического сообщества 1 и участие в деятельности террористического сообщества 2 и приговорен к 23 годам колонии строгого режима .

Трое участников сообщества - Рагим Коркмасов, Магомед Магомедов и Альберт Юсуфов - признаны виновными в участии в деятельности террористического сообщества и получили от 8 до 10 лет строгого режима.

Магомед Ханилаев родился 5 июля 1993 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Ханилаева с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда задолго до приговора, 12 октября 2021 года. Коркмасов, 1990 года рождения, был внесен в этот список в феврале 2021 года, Магомедову - 36 лет, внесен в перечень в мае того же года. Все они уроженцы Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки пятерым заключенным колонии в Кабардино-Балкарии, признав их участниками "тюремного джамаата".