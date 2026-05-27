19:50, 27 мая 2026

Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Дробитько и Виктор Даалов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 397 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 395 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

На Старой площади города Прохладного состоялось открытие стены памяти бойцам, которые были убиты в военной операции на Украине, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества | КБР" в Telegram-канале.

Среди фотографий и имен на стене также присутствуют имена Александра Дробитько и Виктора Даалова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 397 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 384 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В начале марта фонд "Защитники Отечества" сообщал, что в зоне СВО убит уроженец Баксана Валерий Павлий.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
06:31 23.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Не менее 4529 бойцов из СКФО и 4624 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

