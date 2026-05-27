Жители Кабардино-Балкарии поддержали обычай раздачи мяса в Курбан-байрам

Перед мусульманским праздником жертвоприношения, который отмечается сегодня, жители Кабардино-Балкарии приготовились поделиться с теми, кто не смог купить мясо на фоне подорожания баранины.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая объявлено нерабочим днем в Кабардино-Балкарии в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Жители Кабардино-Балкарии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как готовились к сегодняшнему празднику. Так, пенсионерка из Нальчика Людмила Тутова сообщила, что ежегодно совершает жертвоприношение.

По словам женщины, для этого она отправляет сына в селение, где живет ее сестра. Там семь человек покупают в складчину крупный рогатый скот (как правило, это бык), забивают животное, мясо делят между собой на семь равных долей, после чего взвешивают мясо и оплачивают его стоимость по оптовой цене.

Сколько надо заплатить за мясо, становится известно только после всей процедуры разделки туши, пояснила пенсионерка, отметив, что на каждого в зависимости от веса животного приходится примерно от 20 до 30 килограммов.

«Есть определенные правила по этому ритуалу. Так, живого бычка не взвешивают. Оплата идет только за мясо. После того, как сын мясо привозит, я делю его на части – примерно по полтора-два килограмма и раздаю нуждающимся из числа знакомых и соседей. Себе можно оставить не больше одной трети всего мяса», - сказала Людмила Тутова.

Пенсионерка отметила, что мясо отдает только тем знакомым, которые сами не могут позволить себе жертвоприношение. В этом году килограмм жертвенного мяса, по ее словам, обошелся в 650-700 рублей.

Нальчанин Андемир Кипов для жертвоприношения купил барана за 20 тысяч рублей. «Чистый вес мяса составил 24 килограмма. В прошлом году такой же баран стоил 15-16 тысяч рублей, подорожание заметное», - отметил он.

Однако, по наблюдениям мужчины, баранина дорожает уже последние год-два, и он считает, что это не связано с празднованием жертвоприношения. Возможно, причина в сокращении площади пастбищ и поголовья мелкого рогатого скота, предположил Кипов.

«Во многих селах пастбища отдали в аренду частникам, и жителям сел уже негде выпасать скот, а покупать корма – дорого, и поэтому выращивание скота становится нерентабельным», - сказал он.

Житель селения Малка Керим Нагоев сообщил, что приобрел барана среднего размера за 18 тысяч рублей. Баранину он намерен раздать соседям.

По мнению мужчины, не следует сетовать на высокую стоимость животного, когда речь идет о празднике Курман-байрам (Курман-байрам - адыгское произношение названия праздника. - Прим. "Кавказского узла"). «Не можешь позволить себе купить - не покупай, но жаловаться на высокую стоимость, когда речь идет о жертвоприношении, не допускается», - категорично заявил селянин.

По наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", розничная цена мяса на рынках Нальчика сегодня составляла 650 рублей за килограмм говядины с костью, 850 рублей за килограмм говядины без кости. Стоимость баранины – 850-900 рублей за килограмм.

Напомним, в Махачкале и Каспийске цены на мясо перед Курбан-байрамом повысились незначительно. По данным местных жителей, они остались практически на прежнем уровне – 700-800 рублей за килограмм говядины и 750-800 рублей за килограмм баранины. Однако у семей с низким достатком нет возможности угощать родственников и соседей, посетовали жители Дагестана.