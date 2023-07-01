Жители Дагестана оценили значимость Курбан-байрама

01 июля 2023, 05:08

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Празднование Курбан-байрама в Дагестане не настолько масштабно, как Ураза-байрама, однако постепенно число верующих, понимающих значимость этого праздника и принимающих активное участие в праздновании и жертвоприношениях, увеличивается, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане по случаю празднования Курбан-байрама выходными объявлены дни с 28 по 30 июня. Благотворительный фонд "Надежда" при участии волонтеров организовал жертвоприношение 380 животных для раздачи мяса малоимущим жителям Дагестана. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы назвали удобным жертвоприношение через благотворительные фонды, хотя некоторые из них предпочитают самостоятельно проводить обряд и раздавать мясо нуждающимся.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В дни празднования Курбан-байрама входят также дни ташрика, которые являются праздничными, рассказал 30 июня корреспонденту "Кавказского узла" имам махачкалинской мечети "Ихлас" Рахмуддин Бадруддинов.

«Айяму ташрик ("дни ташрика") – переводятся как светлые дни. По мнению ученых, эти дни назвали светлыми, потому что днем, как обычно, светит солнце, а ночи - светлые, потому ближе к полнолунию. Так как дни ташрика – это 11-13 дни лунного календаря», - рассказал религиозный деятель.

По словам имама, есть определенные требования, которых должен придерживаться мусульманин в эти дни. Одно из таких требований - это запрет на пост, то есть человек не имеет права поститься в эти дни. «В хадисах (в высказываниях пророка Мухаммада – прим. «Кавказского узла») говорится, что это дни еды и питья и, соответственно, запрещено поститься в эти дни», - рассказал он.

Также, по его словам, в эти дни дозволяется совершение обряда жертвоприношения, а также является желательным произношение после каждого из пяти ежедневных намазов определенной молитвы. Имам рассказал, что в дни ташрика паломники, совершающие обряды хаджа, в Саудовской Аравии должны ночевать в долине Мина.

"Дни Ташрика – 11, 12, 13 лунного месяца Зуль-хиджа - идут сразу после праздника Курбан-байрам, входят в него и также считаются праздничными <...> То есть в эти дни также приносят жертву, как и в первый день праздника", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» дагестанский специалист по исламскому праву и проповедник.

Эти три дня паломники, совершающие хадж, находятся в долине Мина в Саудовской Аравии. По истечения этих трех дней завершаются все обряды хаджа, рассказал религиозный деятель.

По его словам, обряд жертвоприношения символизирует покорность Аллаху пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву своего сына, как было ему велено. «Но Всевышний Аллах заменил жертву сына на жертву животного, и с тех пор мусульмане, верующие приносят в жертву либо барана, либо крупный рогатый скот, проявляя свою смиренность перед Всевышним Аллахом», - рассказал религиозный деятель.

По его словам, мясо животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, не сжигается и не оставляется на каком-либо алтаре. После обряда жертвоприношения этим мясом угощают нуждающихся бедных, а также родственников, друзей и членов своей семьи. «Таким образом праздник жертвоприношения несет в себе очень большую социальную значимость, когда богатые поддерживают бедных и делятся с ними радостью. Бедные и неимущие, которые не могут себе позволить праздник, благодаря мясу жертвенных животных, которое раздается в эти дни, тоже могут себе позволить праздник», - рассказал религиозный деятель.

Празднование Курбан-байрама в Дагестане не настолько масштабно, как празднование другого мусульманского праздника - Ураза-байрам. Такую разницу прежде всего можно объяснить занятостью населения обрядами жертвоприношения во время Курбан-байрама. В то время, как во время Ураза-байрама каких-либо специальных обрядов, требующих концентрации времени и сил, нет, уточнил религиозный деятель.

Несмотря на такую оценку, он также подчеркнул, что в республике есть определенные населенные пункты, где Курбан-байрам празднуется более масштабно, чем Ураза-байрам. «Есть районы и села, где празднование Курбан-байрама больше и шире, чем празднование Ураза-байрам», - рассказал религиозный деятель.

Жители Махачкалы отпраздновали Курбан-байрам гуляниями

В Махачкале 30 июня прошли городские гуляния, приуроченные к празднованию Курбан-байрама, рассказал махачкалинец Мухаммад, который входил в волонтерскую группу, помогающую устраивать празднование. По его словам, такие мероприятия проводить в трех местах Махачкалы. При этом каждое мероприятие проводили разные группы волонтеров. «Была площадка на Родопском бульваре, в парке Ленинского Комсомола и в первой Махачкале, в парке рядом с Кировской администрацией (администрацией Кировского района Махачкалы – прим. «Кавказского узла»)», - рассказал волонтер.

На площадках гости могли угоститься различными блюдами, также были выступления артистов. Прийти мог каждый желающий, рассказал Мухаммад, добавив, что людей было очень много. Под конец гуляний пошел дождь, который несколько подкорректировал программу.

По мнению Мухаммада, празднование Курбан-байрама не столь масштабно, как празднование Ураза-байрама, но праздник завоевывает все большую популярность у жителей республики. «Сейчас появляется у людей понимание, что Курбан-байрам - это праздник не менее значимый, чем Ураза», - рассказал Мухаммад.

Благотворительные фонды в рамках проектов, связанных с жертвоприношениями на Курбан-байрам, могут обеспечить мясом практически всех нуждающихся в Дагестане, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель ассоциации благотворителей «Друзья милосердия» Тимур Гаджижараев.

По его словам, в дни Курбан-байрама формируется так называемый «банк мяса», который расходуется в течении целого года уже в рамках других проектов, связанных с поддержкой нуждающихся. «Во время Курбан-байрама мы обеспечиваем всех нуждающихся Дагестана без исключения мясом. Более того, мы создаем «банк мяса» - мы это мясо замораживаем глубокой заморозкой на мясокомбинате, а потом в течении года это мясо раздаем», - рассказал Гаджижараев.

Он отметил, что это практика не только фонда «Надежда», но и других дагестанских благотворительных фондов, входящих в ассоциацию «Друзья Милосердия». Основными участниками проектов являются обычные дагестанцы, а не крупные предприятия и организации. «В основном это средний сегмент – люди, массы, народ», - отметил руководитель ассоциации.

Гаджижараев также отметил, что число участников проекта растет. «Небольшая динамика, которая у нас на увеличение шла - она у нас с каждым годом идет»,- рассказал он.

Жители Махачкалы рассказали о праздновании Курбан-байрама

Курбан-байрам отмечается не так масштабно, как Ураза-байрам, по причине не до конца сложившейся традиции, считает житель Махачкалы Ислам. По его словам, празднованию Ураза-байрама предшествует целый месяц поста и определенных ограничений во время светового дня. Такие ограничения, накладываемые в течении месячного поста, заставляют человека переформатировать свою обычную жизнь, а с окончанием поста и празднованием Ураза-байрам человек возвращается к обычному уже привычному образу жизни, рассказал житель Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла".

А Курбан-байрам не накладывает на верующего никаких продолжительных ограничении, более того, обряд жертвоприношения также не является обязательным для каждого мусульманина, отметил Ислам, добавив, что это только его мнение. Он подчеркнул, что данный праздник, тем не менее, носит большую благотворительную и нравственную значимость. «Нужно делиться. Есть у тебя мясо, ты порезал жертвенное животное - то поделись с родственниками и соседями», - пояснил Ислам.

Житель Махачкалы Курбан также считает, что праздник Курбан-байрам отмечается жителями Дагестана менее значимо, чем Ураза-байрам. «Он празднуется меньше, чем Ураза-байрам, хотя это два равноценных праздника», - рассказал житель Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, это объясняется слабой информированностью населения в религиозных вопросах. «Вот сейчас сам только начал читать по поводу значимости этих десяти дней месяца Зульхиджа. Я, например, не знал, что они настолько значимы», - рассказал житель Махачкалы.

При этом он отметил, что оба мусульманских праздника - и Ураза-байрам, и Курбан-байрам - набирают популярность среди населения республики.

Жительница Махачкалы Заира рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что детально узнала про праздник Курбан-байрам и те необходимые обязательства, которые надо выполнить в эти дни, только в этом году. «Для меня Курбан-байрам – это порезать барана, раздать мясо и все. Но про значимость праздника и про то, какие обряды выполнять в Курбан-байрам, я не знала», - рассказала она.

Заира также отметила, что интерес жителей Дагестана к Курбан-байраму растет. По ее мнению, нужно объяснять людям значимость этого праздника.

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