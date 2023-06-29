Махачкалинцы рассказали об участии в благотворительности на Курбан-байрам

29 июня 2023, 01:45

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Благотворительный фонд «Надежда» при участии волонтеров организовал жертвоприношение 380 животных для раздачи мяса малоимущим жителям Дагестана. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы назвали удобным жертвоприношение через благотворительные фонды, хотя некоторые из них предпочитают самостоятельно проводить обряд и раздавать мясо нуждающимся.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестане по случаю празднования Курбан-байрама выходными объявлены дни с 28 по 30 июня, а в Кабардино-Балкарии только один день – 28 июня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сотрудники дагестанского благотворительного фонда «Надежда» организовали жертвоприношение 150 бычков и 230 баранов, чтобы раздать мясо нуждающимся жителям республики в рамках проекта «Курбан-байрам с "Надеждой"», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель организации Мурад Керимов. «Мы свой план выполнили. Наверное, можно было сделать больше, но мы уже не стали выходить за рамки намеченного плана», - сказал он.

По словам Керимова, благотворительные жертвенные животные распределялись по разным районам Дагестана, где были точки забоя животных и местные активисты готовы были организовать ритуал. По всей республике у фонда есть до 15 таких точек. Списки нуждающихся составляются по разным источникам, информацию предоставляют, в частности, имамы местных мечетей и джамааты сел, рассказал руководитель фонда «Надежда».

Вместе с тем большинство участников акции находятся в Махачкале. Забой жертвенных животных проводился на Махачкалинском мясокомбинате при участии волонтеров, которые в три смены занимались также разделкой туш и фасовкой мяса.

Акцию финансируют жители республики, поучаствовать в ней можно, заполнив онлайн-заявку или непосредственно посетив сайт фонда. Один человек может оплатить жертвенного барана или внести часть суммы за забой бычка: как пояснил Керимов, за забой крупного рогатого скота одному человеку требовалось заплатить 10 тысяч рублей, а за забой одного барана - 13 тысяч рублей.

В своей заявке участник указывает, планирует ли забирать часть мяса жертвенного животного или же отказывается от этого в пользу неимущих. После совершения обряда человек получает уведомление о том, что жертвоприношение от его имени произведено, а также получает поздравление от фонда, пояснил руководитель «Надежды». Тем, кто забирает себе часть животного, мясо привозят сотрудники фонда.

Значительная часть мяса жертвенных животных замораживается и впоследствии включается в ежемесячные продуктовые наборы для малоимущих в рамках программы «Стоп голод», которую фонд реализует беспрерывно. Как объяснил Мурад Керимов, во время праздника многие благотворительные организации занимаются забоем животных и у малоимущих в эти дни не бывает дефицита мяса, тогда как в другие дни потребность в нем возникает.

Акция «Стоп-голод» идет беспрерывно, продукты развозятся по нуждающимся семьям раз в месяц. «Там постоянно меняются списки, практически не бывает постоянных участников. В основном это временная поддержка тех семей, которые на определенное время оказались в трудной жизненной ситуации», - рассказал Керимов, отметив, что фонд пресекает попытки «иждивенческие настроения», когда люди не хотят менять свою жизненную ситуацию и рассчитывают на постоянную поддержку благотворителей.

Благотворительная акция сплотила сообщества односельчан

Организацию благотворительного забоя животных в селах брали на себя местные команды волонтеров, одну из таких команд организовали выходцы из селения Курла, живущие в Махачкале. Один из участников команды, в прошлом руководитель фонда «Надежда» Тимур Гаджижараев, считает такие акции важными для сельского сообщества - односельчанам выпадает случай встретиться друг с другом ради полезного дела и пообщаться.

Активист отметил, что оба главных мусульманских праздника – Курбан-байрам и Ураза-байрам – символизируют для него взаимопомощь.

«Это и для фонда очень важно, чтобы приходили на помощь, потому что всю тяжелую работу фактически делают волонтеры», - рассказал Гаджижараев. При отсутствии волонтеров организация вынуждена будет потратить значительную сумму денег на найм рабочих.

Махачкалинцы рассказали о традиции жертвоприношения

Житель Махачкалы Султан - один из тех, кто совершил обряд жертвоприношения через благотворительный фонд «Надежда», заполнив онлайн-заявку. Выбор в пользу такого формата он делает уже пять лет, объясняя это удобством. «Это сильно облегчает сам процесс выполнения обязанности: нажать пару кнопок, пару часов ждешь и у тебя мясо дома», - пояснил махачкалинец, отметив, что таким же образом совершают жертвоприношение его родственники и многие знакомые.

Житель Махачкалы Курбан совершил обряд на одной из специально выделенных городских площадок, купив там же за 13 тысяч рублей барана. Мужчина рассказал, что сам раздал мясо жертвенного животного. «Я забрал все мясо и, как это положено, раздал его неимущим соседям», - пояснил махачкалинец.

Саид также совершил обряд жертвоприношения через фонд «Надежда», отметив, что это наиболее удобный для него способ. «Прежде всего это удобно, и они привозят мясо домой. У меня дома баранину не очень любят, а они (фонд «Надежда») режут бычков. Пытался резать на этих бойнях, которые якобы организованные специальные места, но там бардак, крик, шум, гам и цены значительно выше», - отметил он.

Житель Махачкалы Ислам не совершил обряд жертвоприношения в этом году, пояснив, что пришлось перенаправить отложенные на для праздника деньги на иные нужды. Ислам отметил, что приносить жертву через благотворительные фонды очень удобно, однако сам он предпочитает «полноценное участие в празднике». «Я ни в коем случае не считаю, что не надо через фонды проводить обряд. Считаю, что надо чередовать: если тебе позволяют и время, и ситуация, то стоит самому совершить обряд жертвоприношения», - добавил он.

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