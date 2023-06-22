Власти Дагестана и Кабардино-Балкарии определились с выходными на Курбан-байрам

22 июня 2023, 13:23

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В Дагестане по случаю празднования Курбан-байрама выходными объявлены дни с 28 по 30 июня, а в Кабардино-Балкарии только один день – 28 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня власти Чечни объявили 28, 29 и 30 июня выходными днями в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал сегодня постановление, согласно которому в республике в связи с празднованием Курбан-байрама объявлены выходными днями 28, 29 и 30 июня. Текст постановления опубликован сегодня в Telegram-канале правительства Дагестана.

Согласно указу, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии, в республике 28 июня объявлено выходным днем, в связи с празднованием Курбан-байрама.

Напомним, 8 июня в Саудовскую Аравию вылетела первая в этом году группа дагестанских паломников. Также 8 июня на хадж в Саудовскую Аравию отправилась первая группа паломников из Кабардино-Балкарии. Всего хадж в этом году планируют совершить более 400 жителей республики.

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