Три выходных дня объявлены в Чечне по случаю Курбан-байрама

21 июня 2023, 10:23

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Дни с 28 по 30 июня объявлены выходными в Чечне в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в этом году квота на хадж для Чечни составила 3100 человек, что на 500 мест больше, чем в предыдущие годы, сообщил "Кавказскому узлу" помощник муфтия Чечни по вопросам хаджа Леча Хункаров. По его словам, к 15 июня половина паломников из Чечни уже прибыла в Саудовскую Аравию.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

Рамзан Кадыров объявил 28, 29 и 30 июня выходными днями в Чечне, сообщает "Грозный-информ".

"В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики […] объявить 28,29 и 30 июня 2023 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - говорится в указе главы Чечни, размещенном на сайте правительства республики.

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