Защита назвала однобокой позицию суда в Грозном по делу о мошенничестве с выплатами участникам СВО

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Следствие полагает, что сотрудник прокуратуры, Росгвардии и еще несколько человек организовали схему по выдаче липовых справок о ранениях в зоне СВО за 50% "отката" от суммы выплаты. Военный суд в Грозном не принял ни одного доказательства, которые ставят под сомнение версию обвинения, подсудимые заявляют о фальсификации.

В Грозненском гарнизонном военном суде рассматривается дело о мошенничестве на 90 млн руб. при выплатах военнослужащим одной из воинских частей Минобороны, дислоцированной в Чечне. По версии следствия, благодаря поддельным справкам военного госпиталя 30 бойцов смогли получить от государства компенсации за несуществующие ранения, пишет "Коммерсант".

На скамье подсудимых бывший старший помощник военного прокурора города Шали Александр Степанченко Ахмед Кагиров и Рахман Ганаев. На момент инкриминируемого преступления Ганаев служил в Росгвардии, а Кагиров был гражданским. Во время процесса Кагиров и Ганаев заключили контракт с Минобороны об отправке на СВО, куда не уехали. Они находятся под наблюдением командования воинской части, тогда как Степанченко — с 26 октября этого года под арестом. Всем троим вменяется мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвинение закончило представлять доказательства, в ближайшее время это начнет делать защита.

По версии следствия, подсудимые входили в организованную группу, которая с декабря 2022 года по февраль 2024 года смогла получить от государства незаконные выплаты для 30 бойцов воинской части, дислоцированной в чеченском селе Серноводское. Каждому из них было выплачено за несуществующее ранение по 3 миллиона рублей, половину из которых они «откатили» участникам аферы. Общий ущерб государству следствие оценило в 90 миллионов рублей.

Следствие полагает, что мошенничество стало возможным благодаря справкам с липовыми печатью и штампом филиала 412-го военного госпиталя, расположенного в Ханкале, которые изготовил знакомый Кагирова житель Грозного Хусейн Магомадов, скрывшийся от следствия. Его объявили в розыск и заочно арестовали. Еще два фигуранта — Заурбек Висханов и Шамхан Мусаев — военнослужащие части, бойцы которой получили неправомерные выплаты, погибли на СВО, дела в отношении них прекращены. Шестой фигурант — временно исполнявший обязанности начальника отделения кадров воинской части Рамзан Музигов — заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов. Его дело выделено в отдельное производство и приостановлено, сообщает издание.

Следствие полагает, что Кагиров и Ганаев через Висханова и Мусаева подыскивали бойцов, желающих получить выплаты, и, взяв паспортные данные, передавали их Магомадову. Тот изготавливал справки о ранениях, которые передавались помощнику военного прокурора Степанченко. Последний организовывал их проверку и отдавал, согласно версии обвинения, кадровику части Музигову, а тот изготавливал приказы командира о единовременной денежной выплате по ранению и вместе с поддельными медицинскими документами направлял их в финансовые органы для оплаты. Следствие указывает, что Александр Степанченко «с использованием своего служебного положения» контролировал «прохождение подложных документов на всех этапах».На следствии все трое признали вину, однако в суде заявили, что оговорили себя в обмен на обещание следователя приостановить их уголовное преследование, после того как они заключат с Минобороны контракт для отправки на СВО. Впоследствии Степанченко отказали в заключении такого контракта.

Адвокат Степанченко на условиях анонимности заявил, что первоначальные показания фигурантов не подтверждаются исследованными в суде материалами дела, а, напротив, опровергаются.

«Протоколы осмотров журналов входящей корреспонденции воинской части, справки о ранении, рапорта военнослужащих на выплату единовременной денежной выплаты, выписки из приказов об установлении выплат — выявляют существенные расхождения с вменяемыми периодами передачи этих документов в воинскую часть и также опровергают "признательные показания" Степанченко и Кагирова", - указал он, отметив, что по сведениям операторов сотовой связи фигуранты в указанный период даже не созванивались.

Защита, основываясь на выписках по счетам, также утверждает, что часть средств, 15 миллионов рублей, переведены другим лицам, "которых Кагиров в суде назвал истинными организаторами преступной схемы".

Речь идет не только о Хусейне Магомадове, но о работавшем в инкриминируемый период следователе ВСО по Уссурийскому гарнизону. Согласно показаниям Кагирова, 13 млн руб. на его счет он перевел через работавшего вместе с ним дознавателя, а еще 2 млн руб.— лично следователю.

При этом следователь проходит в деле лишь как свидетель изложив версию, что купил по просьбе Кагирова три иномарки в Южной Корее, которые впоследствии перегнали в Чечню. Кагиров опровергает покупку машин. Также суд отказался принять сделанные еще весной 2025 года и в 2026 году в целях «собственной безопасности» видеозаписи Кагирова, на которых тот называет в качестве «основного организатора» аферы военного следователя и рассказывает, что подвергся угрозам, а также был избит, в результате чего попал в больницу. В частности, он говорит, что следователь, который проходит как свидетель, попросил его «подставить русского прокурора» Степанченко.

Защита указала, что «суд пока не принял ни одно доказательство защиты, которые опровергают предъявленное подсудимым обвинение».

Никому из 30 военнослужащих, которым вменяются незаконные выплаты, обвинение так не предъявили. Их дела выделены в отдельное производство и приостановлены, ущерб по делу не возмещен, а эти лица проходят лишь в качестве свидетелей. Адвокат сообщил, что в связи с имеющимися существенными противоречиями защита намерена добиваться возвращения дела прокурору для доследования.

Как следует из карточки дела на сайте Грозненского гарнизонного военного суда, дело против Степанченко, Кагирова и Ганаева рассматривается с апреля, состоялись более 40 заседаний. Последнее заседание состоялось 30 октября.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике приговорил к длительному сроку майора Владимира Пузенко, который фальсифицировал “подвиги” и боевые ранения военнослужащих для оформления им госнаград. Ущерб составил 210 миллионов рублей.