Чеченские силовики рапортовали о рейдах в магазинах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Совета безопасности Чечни и мэрии Грозного отчитались о рейдах по предотвращению продажи несовершеннолетним энергетиков и сигарет, которые проводятся по поручению секретаря Совбеза Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram* в саркастичной манере прокомментировали дегустацию Рамзаном Кадыровым нового энергетика. На видео, размещенном в телеграм-канале Кадырова, он делает глоток из банки с энергетиком и передает ее премьер-министру Чечни Даудову, который произносит: «К13» - самый лучший энергетик!». Отметим, что в Чечне номер "К13", как и позывной "Дустум", негласно зарезервированы за людьми, имеющими отношение к сыну главы Чечни Адаму Кадырову.

Сотрудники Совета безопасности Чеченской Республики совместно с представителями столичной мэрии проводят профилактические рейды по торговым точкам, сообщил сегодня Совбез Чечи. "Мероприятия организованы по поручению Помощника Главы ЧР, секретаря Совбеза ЧР Адама Кадырова" - сб подчеркивается в сообщении.

Подавцам напоминают, что продажа энергетических напитков и табачной продукции несовершеннолетним запрещена законом. В магазинах также размещают информационные памятки. "Как отмечают участники рейдов, сотрудники торговых точек с пониманием относятся к разъяснительной работе. Подобные мероприятия проводятся регулярно и призваны напомнить продавцам об их обязанности соблюдать установленные ограничения и защищать здоровье подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

Как следует из видео телекомпании "Вайнах", в небольшие торговые точки заходят по несколько чиновников и силовиков, выстраиваясь у входа.

Кадыров и энергетики: от ненависти до любви

В 2012 году, Рамзан Кадыров заявлял о необходимости запрета энергетиков на территории Чечни. «Существует распространенное ошибочное мнение, что энергетические напитки безобидны для человека. Но врачи доказали, что они вредят здоровью, вызывают истощение организма, депрессию или неконтролируемую агрессию. А что мы видим на прилавках магазинов? Всюду открыто продают красиво упакованные баночки с содержанием этого яда. Я считаю, что сегодня назрела острая необходимость запретить на законодательном уровне продажу энергетических напитков в республике», - цитировал Кадырова «Интерфакс».

В апреле 2013 года парламент Чечни принял закон о запрете розничной продажи энергетиков. Однако в 2018 году в текст закона были внесены поправки, оставившие в силе лишь запрет на продажу таких напитков «в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта». Это следует из текста поправок, размещенных в электронном фонде нормативно-технической и нормативно-правовой информации консорциума «Кодекс».

«И вот по прошествии 13 лет после принятия этого закона глава Чечни и председатель правительства республики открыто рекламируют энергетический напиток. А как же принятый закон и слова о Кадырова о том, что энергетики - это яд?», - недоумевает читатель «Кавказского узла» под ником isreal.

Напомним, что в марте 2025 года владельцем компании "Чеченские минеральные воды", производящей минеральную воду и газированные напитки, стала Айшат Кадырова, дочь главы Чечни. На сайте компании указано, что она производит минеральную воду, соки и нектары, холодные чаи, снеки, газированные напитки и энергетики.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.