13:03, 18 апреля 2026

Жители Чечни подали более 15 тысяч заявлений на выплаты после наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни получили от жителей республики более 15 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения, из них 10,8 тысячи заявлений одобрено.

Как писал "Кавказский узел", к 13 апреля комиссия по оценке ущерба, нанесенного наводнением в Чечне, получила от жителей республики более 13 тысяч заявлений на возмещение ущерба.

По данным властей на 10 апреля, наводнением в Чечне были повреждены 2648 домов. Ранее власти признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

К 17 апреля властям Чечни поступило от жителей более 15 тысяч заявлений на выплаты, из них одобрено 10,8 тысячи, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

"В Чечне пострадало более 3200 домовладений и 92 социально значимых объекта. Повреждены свыше 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. Значительный ущерб нанесен объектам ЖКХ, энергетики и сельского хозяйства", - привело его слова ИА "Грозный-информ".

По словам Даудова, уже откачана вода из всех 3235 пострадавших домовладений, восстановлены 84 газопровода и 70 объектов энергетики. Кроме того, полностью расчищены дороги и транспортное сообщение восстановлено, говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном переменная облачность без осадков, такая же погода ожидается и в ночь на 19 апреля.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Дагестане в зоне разрушительных паводков оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

К 17 апреля власти Дагестана приняли более 190 тысяч заявлений на оказание помощи от пострадавших жителей.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
