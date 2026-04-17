02:42, 17 апреля 2026

Кадыров отчитался о помощи затопленным чеченским селам в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вице-премьер Чечни привез гуманитарную помощь от фонда имени Ахмата Кадырова в пострадавшие от наводнения села Адильотар, Кадыротар и Тутлар в Хасавюртовском районе Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", в первый день наводнения, 28 марта, в селе Адильотар Хасавюртовского района были затоплены 468 домов. Наводнение застало сельчан врасплох, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали жители села Адильотар и Тутлар. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились уже на следующий день. На 15 апреля многие дома сельчан в Адильотаре оставались затопленными, люди лишились хозяйств и сотен голов скота. 

Глава Чечни отчитался о “масштабной благотворительной акции” фонда имени Ахмата Кадырова в Дагестане. Гуманитарная помощь была направлена жителям трех пострадавших от наводнения сел в Хасавюртовском районе республики - Адильотар, Кадыротар и Тутлар. 

“В них проживает более 4 тысяч человек, из 538 домовладений разрушено стихией 457”, - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

Гуманитарный груз, - продукты, стройматериалы, генераторы и мотопомпы для откачки воды, - в Дагестан привез вице-премьер Чечни и глава республиканского Миннаца Ахмед Дудаев. По словам Кадырова, он встречался не только с сельчанами, но и с дагестанскими чиновниками, в том числе сотрудниками администрации Хасавюртовского района, однако о результатах этих встреч в публикации главы Чечни ничего не сказано. В поездке Дудаева сопровождал титулованный спортсмен спортсмен Артур Бетербиев.

Кадыров завершил пост пожеланием "братским народам из Дагестана справиться с ущербом от паводков", не упомянув, что в Адильотаре, Кадыротаре и Тутларе живут в основном чеченцы. 9 апреля, когда о помощи Дагестану отчитывался приближенный к Кадырову чемпион UFC Хамзат Чимаев, об этом также не упоминалось, при том, что более двух третей отправленного Чимаевым конвоя направились именно в Хасавюртовский район. 

Чеченцы составляют значительную часть жителей Хасавюртовского района: согласно данным переписи населения, на 2010 год их доля в составе населения превышала 22% (32277 человек из 142 784). Это третья по величине национальная группа в муниципалитете после кумыков и аварцев. В селах Кадыротар, Адильотар и Тутлар чеченцы, по данным той же переписи 2010 года, составляют абсолютное большинство населения (74%, 83% и 97% соответственно).

Провластный Instagram*-паблик chp.grozny_95, публикуя видео из поездки Дудаева в Хасавюртовский район, обратил внимание, что чиновник встречался именно с чеченским населением. 

“В ходе встречи с жителями пострадавшего от наводнения села Адильотар, Дудаев заявил, что они прибыли по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы ознакомиться с положением дел на месте, посмотреть, какие меры предпринимают местные власти”, - заметил один из читателей "Кавказского узла”. Он также добавил, что живущие в Дагестане чеченцы ранее обращались к руководству соседней республики, призывая помочь селам Адильотар, Кадыротар и Тутлар. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
