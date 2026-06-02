Кавказский узел

14:59, 2 июня 2026

Дагестанский подросток заподозрен в наезде на полицейского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несовершеннолетний житель Дагестана подозревается в том, что намеренно сбил полицейского, находясь за рулем автомобиля.

Несовершеннолетний житель Хасавюртовского района стал подозреваемым по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), сообщает сегодня на своем сайте дагестанское управление СКР.

По версии следствия, 27 мая подросток, не имеющий права управления машиной, управлял автомобилем в Хасавюрте. Проигнорировав требования полицейских остановиться, он попытался скрыться.

Догнав его в селе Могилевском Хасавюртовского района, полицейские на патрульном автомобиле преградили ему путь. Однако подросток, "осознавая, что перед автомобилем находится сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей", поехал вперед.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", село Могилевское примыкает к Хасавюрту, административная граница двух населенных пунктов пролегает вдоль русла реки Акташ.

"В результате сотрудник полиции оказался на капоте транспортного средства. Подозреваемый продолжил движение, протащив представителя власти на расстояние не менее 30 метров, после чего сотрудник полиции упал на проезжую часть", - говорится в публикации.

Сколько лет подростку и задержан ли он, ведомство не уточнило.

Часть 2 статьи 318 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Наезд на инспектора ДПС в Краснодаре был расценен как теракт

"Кавказский узел" писал также, что в Краснодаре в феврале 2022 года произошло ДТП, участник которого сбил инспектора ДПС. В результате полицейский получил тяжелые травмы, пострадал еще один человек. Инцидент, который изначально расценивался как ДТП, следствие сочло терактом.

По итоговой версии следователей, житель Московской области Сергей Гурин умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, а затем попытался завладеть его табельным оружием. Мужчина объяснил свои действия несогласием с проведением военной операции, в которой погиб его брат.

Гурин был приговорен к 17 годам колонии: суд признал его виновным в теракте и попытке похитить оружие полицейского. Защита оспорила приговор, настаивая, что действия Гурина ошибочно квалифицированы как теракт, но апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
