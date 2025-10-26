Житель Подмосковья осужден на 17 лет за наезд на силовика в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 17 годам лишения свободы Сергея Гурина, признав терактом ДТП с умышленным наездом на полицейского в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Гурин, обвиняемый в теракте из-за наезда на полицейского в Краснодаре, объяснил свои действия несогласием с проведением военной операции, в которой погиб его брат.

ДТП произошло в Краснодаре в феврале 2022 года. По данным силовиков, водитель при повороте врезался в две машины, а также сбил инспектора ДПС. Полицейский получил тяжелые травмы, пострадал еще один человек. Аварию, которая изначально расценивалась как обычное ДТП, следствие сочло терактом. По обновленной версии следствия, житель Московской области Сергей Гурин умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, а затем попытался завладеть его табельным оружием.

Сергей Гурин приговорен к 17 годам колонии, суд признал его виновным в теракте и попытке похитить служебное оружие полицейского, сообщает сегодня, 26 октября, РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам суда, Южный окружной военный суд приговорил Гурина к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. Апелляционный военный суд и судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда оставили в силе приговор, пишет агентство.

Защита настаивала в апелляционной жалобе, что действия Гурина ошибочно квалифицированы как теракт, "поскольку они несопоставимы по последствиям со взрывом или поджогом", говорится в публикации.

Судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора, говорится в определении суда, датированном 8 октября.

"Виновность осуждённого Гурина в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается следующими доказательствами: показаниями Гурина, признанными судом достоверными, о том, что им при изложенных в приговоре обстоятельствах совершён умышленный наезд на сотрудника полиции и предпринята попытка завладеть его табельным оружием, о мотивах, побудивших его к совершению преступлений, обусловленных несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата; показаниями потерпевшего, в деталях согласующихся с показаниями осуждённого, об обстоятельствах содеянного последним; аналогичными показаниями потерпевших, которые также сообщили, что после задержания Гурин заявил об умышленном характере совершённого им наезда на сотрудника полиции в центре города с целью отомстить действующей власти за гибель своего брата в ходе СВО, выразить своё негативное отношение к проведению СВО, сформировать таким образом негативное отношение к СВО у общественности и тем самым воздействовать на принятие органами государственной власти решения о прекращении СВО", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Верховного суда России.