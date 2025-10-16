Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обвиняемый в намеренном наезде на полицейского Сергей Гурин объяснил свои действия несогласием со специальной военной операцией, в которой погиб его брат.
Как писал "Кавказский узел", 29 августа сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию в Махачкале, и открыли стрельбу, из-за чего смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине. Позднее уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено в отношении задержанного, подозреваемого в наезде на полицейских.
Произошедшая в феврале 2022 года в Краснодаре авария, которая изначально расценивалась как ДТП, следствие квалифицировало как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. По обновленной версии следствия, житель Московской области Сергей Гурин, умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, а затем попытался завладеть его табельным оружием.
Согласно судебным материалам, Гурин объяснил свои действия несогласием с решением о проведении специальной военной операции и участием в ней своего брата, который впоследствии погиб. Свидетели происшествия подтвердили, что сразу после ДТП обвиняемый открыто заявлял, что таким образом выражает протест против политики властей, пишет «РИА Новости».
В результате инцидента сотрудник ДПС получил тяжелые травмы, пострадал также еще один потерпевший. Попытка захвата оружия была пресечена другими сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали Гурина, когда он пытался скрыться, говорится в материалах дела.
ДТП с участим трех машин произошло в нескольких десятках метров от здания администрации Краснодара в феврале 2022 года. Поданным правоохранителей, двигавшийся на большой скорости водитель Ford Mustang при повороте на одну из центральных краснодарских улиц не справился с управлением, врезался в две машины, а также сбил инспектора ДПС, который находился на островке безопасности, приводила слова главы пресс-службы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко «Российская газета».
Отметим, что 23 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны.
