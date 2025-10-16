×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:51, 16 октября 2025

Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре

На месте происшествия. 29 августа 2025 г. Скриншот видео https://islamnews.ru/2025/8/29/v-makhachkale-politseyskiy-stal-zhertvoy-druzhestvennogo-ognya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемый в намеренном наезде на полицейского Сергей Гурин объяснил свои действия несогласием со специальной военной операцией, в которой погиб его брат.

Как писал "Кавказский узел",  29 августа сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию в Махачкале, и открыли стрельбу, из-за чего смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине. Позднее уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено в отношении задержанного, подозреваемого в наезде на полицейских.

Произошедшая в феврале 2022 года в Краснодаре авария, которая изначально расценивалась как ДТП, следствие квалифицировало как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. По обновленной версии следствия, житель Московской области Сергей Гурин, умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, а затем попытался завладеть его табельным оружием.

Согласно судебным материалам, Гурин объяснил свои действия несогласием с решением о проведении специальной военной операции и участием в ней своего брата, который впоследствии погиб. Свидетели происшествия подтвердили, что сразу после ДТП обвиняемый открыто заявлял, что таким образом выражает протест против политики властей, пишет «РИА Новости».

В результате инцидента сотрудник ДПС получил тяжелые травмы, пострадал также еще один потерпевший. Попытка захвата оружия была пресечена другими сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали Гурина, когда он пытался скрыться, говорится в материалах дела.

ДТП с участим трех машин произошло в нескольких десятках метров от здания администрации Краснодара в феврале 2022 года. Поданным правоохранителей, двигавшийся на большой скорости водитель Ford Mustang при повороте на одну из центральных краснодарских улиц не справился с управлением, врезался в две машины, а также сбил инспектора ДПС, который находился на островке безопасности, приводила слова главы пресс-службы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко «Российская газета».

Отметим, что 23 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пострадавшая от мазута чомга. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Маковозовы" от 14.10.25, https://t.me/makovozovy/46253
21:02, 15 октября 2025
Число птиц в мазуте выросло в Анапе после шторма
Задержанный житель Туапсе. 15 октября 2025 г. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
12:06, 15 октября 2025
Житель Туапсе арестован по делу о вербовке в террористическую организацию
Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
11:35, 15 октября 2025
Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсе
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:40, 15 октября 2025
Боец из Краснодарского края убит в военной операции
БПЛА горит. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:42, 15 октября 2025
29 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сторонники Самвела Карапетяна у суда, 15 октября 2025 года. Кадр видео Armenia Today / YouTube
16 октября 2025, 04:41
Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

Поджог военкомата в Зеленокумске. Кадр видео "Блокнот Ставрополь" / Telegram
16 октября 2025, 01:52
Жительница Ставрополья задержана за поджог военкомата

Аварий на канатной дороге. Стоп-кадр видео прокуратуры КБР от 12.09.25, https://t.me/prockbr/1028
15 октября 2025, 20:04
Суд запретил эксплуатацию канатки на Эльбрусе

Магомед Сулейманов. Фото: https://riadagestan.ru/
15 октября 2025, 17:58
Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше