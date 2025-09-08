Житель Дагестана арестован по делу о наезде на силовиков
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в наезде на полицейских.
Как писал "Кавказский узел", 29 августа сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию на улице Примакова в Махачкале, и открыли стрельбу. Смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине.
Инцидент произошел ночью 25 августа 2025 года в Махачкале. Местный житель, уезжая на легковом автомобиле без регистрационного знака от преследовавших его сотрудников ДПС и ППС, наехал на полицейских на пересечении улиц Ярагского и Казака и скрылся, информирует СКР по Дагестану в Telegram-канале.
Видео инциндента 25 августа опубликовал Telegram - канал "Что там у дагестанцев?", на который подписаны более 90 тыс. человек. Видео набрало 12 тыс. просмотров. На видео с городской камеры отчетливо видно, как на перекрестке темный автомобиль врезается в стоящую полицейскую машину, из которой тут же выбегают правоохранители, спеша к машине правонарушителя. Но автомобиль сразу же дает задний ход, и, несмотря на окружившие его подъехавшие другие автомобили полиции, скрывается с места ДТП, травмировав силовиков.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.