Житель Дагестана арестован по делу о наезде на силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в наезде на полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию на улице Примакова в Махачкале, и открыли стрельбу. Смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине.

Инцидент произошел ночью 25 августа 2025 года в Махачкале. Местный житель, уезжая на легковом автомобиле без регистрационного знака от преследовавших его сотрудников ДПС и ППС, наехал на полицейских на пересечении улиц Ярагского и Казака и скрылся, информирует СКР по Дагестану в Telegram-канале.

Видео инциндента 25 августа опубликовал Telegram - канал "Что там у дагестанцев?", на который подписаны более 90 тыс. человек. Видео набрало 12 тыс. просмотров. На видео с городской камеры отчетливо видно, как на перекрестке темный автомобиль врезается в стоящую полицейскую машину, из которой тут же выбегают правоохранители, спеша к машине правонарушителя. Но автомобиль сразу же дает задний ход, и, несмотря на окружившие его подъехавшие другие автомобили полиции, скрывается с места ДТП, травмировав силовиков.