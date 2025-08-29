×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:47, 29 августа 2025

Полицейский убит при погоне в Махачкале

Обстановка на месте. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 29.08.25, https://t.me/RGVKDAGESTAN/40104

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию на улице Примакова в Махачкале и открыли стрельбу. Смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине. 

 В Махачкале на улице Примакова сотрудники дорожно-патрульной службы потребовали остановиться водителя автомашины "Тойота Камри", но он проигнорировал их требование. Силовики начали преследовать автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, опасно маневрировал.  Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. 

В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение, сообщило поздно вечером 28 августа МВД Дагестана.

Следком Дагестана отчитался о расследовании уголовного дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). 

Ведомство добавило, что водитель машины "совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего ему путь", после чего силовики организовали погоню. Дело расследуется по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным Mash, причиной гибели полицейского стала срикошетившая пуля, которая попала в голову. Нарушитель задержан.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статьям об убийстве и превышении полномочий было возбуждено против сотрудника отдела полиции по Карабудахкентскому району, который смертельно ранил отказавшегося остановиться водителя из табельного оружия во время погони на трассе "Кавказ". Полицейский задержан, сообщили следователи.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
20:17, 28 августа 2025
1
 Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 28 августа 2025
Уроженец Абхазии убит на Украине
Все события дня
Новости
03:49, 29 августа 2025
Салавов заявил о вандализме против портретов военных в Махачкале
Сотрудник Следкома. Фото: https://sledcom.ru/
20:17, 28 августа 2025
Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Сотрудники дагестанской поликлиники во время видеообращения. 28 августа 2025 г. Фото: https://t.me/tutdagestan_05/16999
14:44, 28 августа 2025
Сотрудники дагестанской поликлиники пожаловались на отключения электричества
Фото Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz
03:52, 28 августа 2025
Суд счел показания силовика достаточными для сделки по делу о смерти Далгатова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше