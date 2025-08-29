Полицейский убит при погоне в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции преследовали водителя, который не остановился по их требованию на улице Примакова в Махачкале и открыли стрельбу. Смертельное ранение получил полицейский, который находился в припаркованной машине.

В Махачкале на улице Примакова сотрудники дорожно-патрульной службы потребовали остановиться водителя автомашины "Тойота Камри", но он проигнорировал их требование. Силовики начали преследовать автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, опасно маневрировал. Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие.

В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение, сообщило поздно вечером 28 августа МВД Дагестана.

Следком Дагестана отчитался о расследовании уголовного дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Ведомство добавило, что водитель машины "совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего ему путь", после чего силовики организовали погоню. Дело расследуется по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным Mash, причиной гибели полицейского стала срикошетившая пуля, которая попала в голову. Нарушитель задержан.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статьям об убийстве и превышении полномочий было возбуждено против сотрудника отдела полиции по Карабудахкентскому району, который смертельно ранил отказавшегося остановиться водителя из табельного оружия во время погони на трассе "Кавказ". Полицейский задержан, сообщили следователи.

