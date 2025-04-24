Следствие отчиталось о предотвращении теракта в Дербенте

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Убитый в Дербенте в перестрелке с силовиками готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики. Четверо подозреваемых задержаны.

Как писал "Кавказский узел", в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь. Правоохранители застрелили его. Один полицейский госпитализирован.

В Дагестане задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции, сообщило сегодня следственное управление Следкома России по Дагестану.

По данным следствия, пять жителей республики готовили вооруженное нападение и подрыв отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.



"22 апреля 2025 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был нейтрализован 1 участник террористического сообщества", - указано в сообщении.

Ее четверо подозреваемых задержаны, следствие ходатайствует об их аресте. Уголовное дело расследуется по статья о создании террористического сообщества и руководстве им ( часть 1 статьи 205.4 УК РФ), приготовлении к теракту (часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 205.4 УК РФ) и приготовлению к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале заявил 23 апреля, что есть основания предполагать связь убитого с террористами.

"У нас есть некоторые основания полагать, что он разделяет взгляды тех нелюдей, которые в июне прошлого года совершили чудовищные нападения на религиозные объекты", - написал Меликов.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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