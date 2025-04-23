Один человек погиб в перестрелке с силовиками в Дербенте

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В Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь. Правоохранители застрелили его. Один полицейский госпитализирован.

В Дербенте произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек, сообщил сегодня, 23 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в одном из городских медицинских учреждений.

Чуть позже издание в своем телеграм-канале, ссылаясь на МВД по Дагестану, сообщило подробности инцидента. Примерно в 21.00 мск 22 апреля сотрудники полиции и Росгвардии проводили комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений". В районе улицы Махачкалинской они пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал их неоднократные требования, попытался скрыться, совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону силовиков.

В ответ правоохранители применили табельное оружие, от полученных ранений мужчина умер. В его автомобиле был обнаружен пистолет. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение, угрозы для его жизни нет.

Сообщество "Лента новостей Дагестана - Новости Дагестана" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало аналогичное сообщение.

По данным телеграм-канала "Нетипичная Махачкала", погибшему 21 год, он ехал на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Свидетели утверждают, что автомобиль мог быть бронированным.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля в торговом центре "Ардар" в Махачкале произошла ссора владельца и арендаторов, она закончилась перестрелкой, один из арендаторов погиб, двое ранены. Владелец ТЦ скрылся, но был задержан и доставлен в больницу.

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