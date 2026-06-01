Кирилл Присяжнюк обвинен в убийстве двадцатилетней давности

Бывшего участника группы националистов, принявшего ислам, арестовали за убийство женщины в 2006 году.

Как писал "Кавказский узел", Кирилл Присяжнюк после пяти суток административного ареста в Махачкале так и не вышел на свободу, а его жену Сабихат после обыска увезли на допрос.

Бывший националист из Санкт-Петербурга Кирилл Присяжнюк был задержан в Махачкале и арестован в административном порядке на пять суток, причину ареста семье не сообщили. 29 мая, в день истечения срока его ареста, в квартиру, где живут жена и дети Присяжнюка, пытались войти вооруженные силовики.

В Петербурге арестован Кирилл Присяжнюк по делу об убийстве женщины и покушении на убийство еще одной, совершенных более 20 лет назад. «Причастность Присяжнюка подтверждается показаниями свидетелей, протоколами предъявления фотографии для опознания, иными материалами уголовного дела», — говорится в телеграм-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что 24 февраля 2006 года у дома на улице Хлопина группа нападавших нанесла двум женщинам удары ножами и скрылась. Одна из них скончалась на месте, вторую доставили в больницу.

Присяжнюка задержали 30 мая 2026 года, в тот же день ему предъявили обвинение. По информации «Фонтанки», Присяжнюк признал вину. Суд отправил его в СИЗО до 23 июня.

По данным издания, в тот вечер женщины родом из Казахстана и Азербайджана возвращались в общежитие, где снимали комнату. Одна из них по дороге говорила по телефону на казахском языке — выжившая позже предполагала, что именно это могло привлечь внимание троих молодых людей. По ее словам, они прошли мимо, а через несколько секунд напали сзади, нанося удары ножом и выкрикивая оскорбления на национальной почве.

Сообщение о задержании в Махачкале бывшего националиста из Санкт-Петербурга Кирилла Присяжнюка, принявшего ислам и имя Муслим, поступило в бот обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. Близкие опасаются, что после административного ареста он может попасть под уголовное преследование.

Напомним, что в 2016 году суд в Чечне приговорил Кирилла Присяжнюка к четырем годам заключения по обвинению в помощи местной жительнице в выезде в Сирию для участия в террористической организации. Тогда сообщалось, что Присяжнюк был завербован в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в 2014 году, когда находился в петербургском следственном изоляторе "Кресты".

В июне 2014 года Присяжнюк как член неонацистской группировки был осужден на три года по делу о совершенных на национальной почве убийствах и покушениях на уроженцев Северного Кавказа. После приговора Кирилл Присяжнюк, уже отбывший в СИЗО назначенные ему три года, был освобожден из-под стражи в зале суда.