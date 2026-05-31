Обращение тренера подчеркнуло проблемы с поддержкой борцов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поддержка дагестанских спортсменов со стороны Федерации спортивной борьбы неравномерна, и некоторым приходится искать помощи спонсоров, прокомментировали специалисты заявление заслуженного тренера по борьбе Магомеда Гусейнова.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая заслуженный тренер России по спортивной борьбе Магомед Гусейнов из Дагестана в видеообращении к Путину попросил навести порядок в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Спортсмены, по словам Гусейнова, не видят "справедливого вознаграждения или поддержки, ни призовых, ни спонсорских средств от федерации". Тренер отметил, что многие спортсмены уезжают за границу или уходят из спорта, а когда появляются законные возможности выступать в профессиональных лигах, то им "создают преграды и оказывают на них давление". Свои претензии тренер связал с именем Михаила Мамиашвили, который много лет руководит федерацией.

В апреле 2025 года Михаил Мамиашвили в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе грубо высказался в адрес борца из Северной Осетии Чермена Валиева, который выступает под флагом Албании. Валиев рассказал, что глава федерации назвал его предателем. В ответ на обращение "Высшего совета осетин" Мамиашвили признал, что погорячился, но отметил, что остается при своем мнении.

Тезисы, озвученные в видеообращении Магомедом Гусейновым, прокомментировали "Кавказскому узлу" два тренера по борьбе из двух разных спортшкол Хасавюрта, попросившие не публиковать их имена, и российский спортивный журналист, также давший комментарий на условиях анонимности.

Помогают только частные лица-бизнесмены

Один из дагестанских тренеров согласился со словами Гусейнова об отсутствии помощи школам со стороны ФСБР. «Помогают только частные лица-бизнесмены. Федерация также уже лет 20 не платит за выступления на турнирах, много лет не выдают спортивную форму», - рассказал он.

Тренер также счел обоснованным стремление борцов участвовать в коммерческих турнирах. «У борцов нет больших зарплат, им надо выживать, а эти турниры – реальный источник заработка. Но вот когда недавно Абдурашид Садулаев подписал контракт с американской сетью RAF, федерация очень сильно противилась тому, чтобы он поехал на эти турниры», - подчеркнул он.

Садулаев призвал жителей Дагестана не выходить на митинги в его поддержку Абдулрашид Садулаев – спортсмен из Дагестана, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и пятикратный чемпион мира, в 2025 году он лишился возможности выступить на чемпионате Европы в Братиславе из-за отказа в визе. В январе 2026 года Садулаев, у которого в последнее время практически нет возможности выступать на крупных международных соревнованиях, подписал контракт с американской профессиональной серией RAF (Real American Freestyle), сообщил 16 января "Чемпионат". Для Садулаева это возможность побороться "хоть где-то за пределами страны", но Михаил Мамиашвили "резко отреагировал на это решение", пишет издание. 1

По мнению другого тренера, ситуация не настолько печальна, как ее описал Магомед Гусейнов. «Есть и поддержка и экипировка - очень хорошая, кстати. Да, призовые [выплаты] небольшие, но это не только проблема борцов, они и в боксе тоже не очень большие», - заметил он.

Тренер считает, что Федерация спортивной борьбы не выступала против участия спортсменов в турнирах за рубежом. «Просто недавно, когда Садулаев подписал контракт, Мамиашвили высказался про это, и об этом заговорили. Но до этого были выступления и в Иране и в Германии, и вопросов не было», - заявил он.

К некоторым борцам особое отношение

В свою очередь спортивный журналист отметил, что Магомед Гусейнов «сказал мало нового». "Бросается в глаза, что к некоторым борцам особое отношение, и их берут на турниры вне зависимости от их реальных результатов, оттесняя тех, кто мог бы пройти по результатам. Возможно, Федерации спортивной борьбы стоило бы инициировать реформу, согласно которой на турниры могли бы выезжать по два представителя страны, а не по одному, чтобы никого не обидеть. Но пока этого нет", - сказал он.

Видим много борцов, которые уезжают выступать под другими флагами

Помощь ФСБР спортсменам с подготовкой "есть не всегда", подчеркнул журналист. "Например, [дагестанскому борцу] Ахмеду Тажудинову пришлось тренироваться за свой счет в частных школах и ходить на занятия пешком по восемь километров. Зато теперь Федерация подает дело так, что якобы она вела Тажудинова с самого начала. Как итог мы видим много борцов, которые уезжают выступать под другими флагами, в том числе тот же Тажудинов – за Катар", - заявил он.

Напомним, в августе 2024 года Рамзан Кадыров сообщил о награждении двух спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Париже. Разамбек Жамалов выступал за сборную Узбекистана, а Ислам Дудаев - за сборную Албании, им обоим дали ключи от квартир. Дагестанский боец Даурен Куругулиев, выступавший за сборную Греции и получивший "бронзу", получил квартиру в Дербенте. Депутат Госдумы Виталий Милонов после награждения заявил, что потребует проверки Генпрокуратуры по этому поводу. 2

Реакция Милонова политически мотивирована, указал тогда главред РИА Дербент Милрад Фатуллаев и отметил также изъяны в системе отбора спортсменов на Олимпиаду, используемой Федерацией вольной борьбы России. "Вызывает вопросы, почему часть федераций и спортсменов не отказались от участия в Олимпиаде, а те, которые представляют Кавказ, - в основном это дзюдо, вольная борьба - тут полное игнорирование игр со стороны федераций", - сказал он "Кавказскому узлу".

Говоря о финансировании спорта в России, журналист отметил значительные различия в ресурсах, выделяемых на спорт в различных регионах. По его словам, в Дагестане, где условия сложнее, спортивные достижения имеют особое значение. "Для нас спорт - это социальный лифт и показатель того, что человек может реализовать себя даже в сложных условиях", - сказал Фатуллаев.