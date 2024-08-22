Пользователи Telegram поспорили о раздаче квартир олимпийцам в Чечне и Дагестане

22 августа 2024, 21:32

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ВлВласти должны прежде всего заботиться об обеспечении жильем нуждающихся, указали часть пользователей Telegram, комментируя вручение ключей от квартир в Дагестане и Чечне спортсменам, завоевавшим награды на Олимпиаде в Париже в составе команд других стран. Спортсмены заслужили поощрение, прославив свои республики, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", шестеро уроженцев Дагестан, в том числе Разамбек Жамалов и Даурен Куругулиев, стали олимпийскими призерами, трое из них выиграли золотые медали. Несмотря на то, что на соревнованиях они выступали под флагами других стран, глава республики Сергей Меликов поздравил их с победой.

О награждении двух спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Париже, сообщил 21 августа глава Минспорта Чечни Ахмат Кадыров. "Разамбек Жамалов, выступая по вольной борьбе в составе сборной команды из Узбекистана завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг., а Ислам Дудаев стал бронзовым призерам в составе сборной Албании в в/к до 65 кг. <...> передал обоим спортсменам ключи от квартир, а также 10 миллионов рублей победителю Олимпиады Разамбеку Жамалову", - сообщил он в своем Telegram-канале, отметив, что награды предоставлены фондом Кадырова.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров , занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Еще один боец, Даурен Куруглиев, выступавший за сборную Греции и получивший бронзовую медаль на Олимпиаде, получил квартиру в Дербенте, сообщил 19 августа глава города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале, пояснив, что Куруглиев стал первым призером Олимпиады из Дербента.

После этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что потребует проверки Генпрокуратуры по этому поводу. "Странновато выглядит, когда спортсмену, отказавшемуся от своей родной страны, буквально споровшему наш флаг со своей униформы, государственный чиновник дарит квартиру. <...> На каком, хочу спросить, основании? Из каких таких средств? Может, за выдающиеся успехи в патриотизме или продвижении российского спорта на международном уровне?" - написал он в своем Telegram-канале 21 августа.

Пресс-служба администрации Дербента пояснила, что "Даурен Куруглиев <...> от гражданства России он не отказывался. Никаких заявлений против своей Родины спортсмен не делал. Сертификат на квартиру был предоставлен меценатом, <...> бюджетные средства на это выделены не были", - приводятся разъяснения пресс-службы в сообщении РИА "Дагестан" от 21 августа.

Поддержала спортсменов и одобрила их награждение депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. "А почему нам некорректно награждать этих спортсменов, они ведь являются уроженцами этих республик? И они на Олимпийских играх прославили свой народ и свою тренерскую школу. <...> Почему мы считаем, что должны как-то наказывать этих людей?", - привело сегодня РИА "Новости Спорт" ее слова.

Пользователи Telegram неоднозначно отреагировали на новость о выделении спортсменам квартир

В Telegram-канале "Нетипичная Махачкала", на который подписаны более 209 тысяч пользователей, опубликована история семьи с двумя-детьми инвалидами, которые долгое время стоят в очереди на квартиру. "Почему тем, у которых все есть, им помогают", - возмутился на записи глава семьи Рамазан Гулечов, комментируя подаренную Куругулиеву квартиру. Он сообщил, что у него двое детей инвалидов - лежачий сын 31 года и дочь 21 года, и более 10 лет он стоит в очереди на квартиру. "Я сколько времени записан на прием к главе нашего города, Дербента, так нас и не вызывают, очередь стоит", - рассказал он на видео.

Эта публикация к 20.30 мск набрала 1438 отметок "нравится" и 1272 комментария. "Зато для детей сирот у нас квартир нет", - написал в комментариях Мика. "А многодетным семьям и малоимущим когда начнут квартиры раздавать?", - поинтересовался Shamil. "Спортсмен сам может квартиру взять. Лучше помогли бы нуждающимся", - прокомментировал XxX. "Те, кто сильно нуждается в жилье с детьми-инвалидами, они почему-то не могут получить квартиру или хотя бы помощь какую-ибо", - поддержал Йён. "Надо бы сперва нуждающимся помочь, а после можно и спортсменов поощрять. Но не наоборот", - согласился Бутчер.

Часть пользователей одобрили подарки спортсменам. Так, в Telegram-канале РГВК "Дагестан", пользователь Асият прокомментировала публикацию о том, что квартира спортсмену из Дербента вручена на за счет бюджета. "Я искренне рада за нашего спортсмена. Он заслужил эту награду", - заявила она.

В Telegram-канале "Нового дела", на который подписаны 12 496 человек, аналогичная публикация собрала к 21.35 50 отметок "нравится" и восемь комментариев.

"Пусть подарят, все равно наш земляк, добился успеха на Олимпиаде, я думаю, заслужил. Конечно, по возможности нужно помогать и другим, не только спортсменам. А спортсмены, как не крути в конечном итоге прославляют нашу республику", - написал Вашалав. "Проверять откуда и как подарили квартиру. Если всё законно, то оставят как есть", - возразил Современник.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Победителем медального зачета стала сборная США, на счету которой 127 медалей, в том числе 40 золотых. К играм были допущены 15 россиян, которые выступали под нейтральным флагом. Их награды не отображаются в медальной таблице. Единственную награду добыли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряным призерами турнира в парном разряде, пишет РИА "Новости".

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