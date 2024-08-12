Меликов поздравил уроженцев Дагестана с медалями Олимпиады-2024

12 августа 2024, 01:48

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Шестеро уроженцев Дагестана стали олимпийскими призерами, трое из них выиграли золотые медали. Несмотря на то, что на соревнованиях они выступали под флагами других стран, глава республики Сергей Меликов поздравил их с победой.

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил уроженцев республики с победой на Олимпийских играх.

"Пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками", - написал он 11 августа в своем телеграм-канале.

В сообщении о упомянул золотых призеров Олимпийских игр Разамбека Жамалова, Ахмеда Тажудинова и Магомеда Рамазанова и выигравших "бронзу" Даурена Куруглиева и Магомедхана Магомедова. Все они завоевали медали в вольной борьбе. Также Меликов упомянул серебряного призера Олимпиады, тхэквондиста Гашима Магомедова.

"Но оправдать решения МОК, которые идут вразрез с главными спортивными принципами, ничем нельзя. Повторю снова: подобные поступки только доказывают слабость тех, что их совершает!" - также написал Меликов.

Золотые призеры Олимпиады Жамалов, Тажудинов и Рамазанов выступали под флагами Узбекистана, Бахрейна и Болгарии соответственно, Куруглиев - член греческой команды, а Магомедхан Магомедов и Гашим Магомедов представляли Азербайджан.

Олимпийские игры - 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Победителем медального зачета стала сборная США, на счету которой 127 медалей, в том числе 40 золотых. К играм были допущены 15 россиян, которые выступали под нейтральным флагом. Их награды не отображаются в медальной таблице. Единственную награду добыли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряным призерами турнира в парном разряде, пишет РИА "Новости".

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