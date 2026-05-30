Штрафы жителям Дагестана за логотипы соцсети возмутили пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В мае не менее шести человек в Дагестане были оштрафованы за демонстрацию логотипа Instagram* на вывесках и в публикациях. Пользователи Telegram сочли чрезмерным рвение силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в феврале житель Лакского района Дагестана стал подозреваемым по уголовному делу о публичной демонстрации запрещенной символики. Поводом для преследования стали посты с экстремистской символикой, размещенные на личной странице мужчины в соцсети в 2017-2018 годах. Силовики заявили, что после административного наказания мужчина "публикации не удалил и продолжил их хранение в открытом доступе".

Публичная демонстрация запрещенной символики, в том числе символов экстремистских организаций, преследуется по статье 282.4 УК РФ, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело по этой статье возбуждается в случаях, когда человек уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье 20.3 КоАП РФ.

Протоколы на владельцев магазинов в Махачкале составил участковый

В мае 2026 года Советский райсуд Махачкалы оштрафовал пять человек по статье о демонстрации экстремистской символики из-за логотипов Instagram* и Facebook* на вывесках и в рекламе, сообщил 29 мая медиапроект 1 .

Согласно картотеке суда, владелец магазина детского питания в Махачкале Абдулла Адзиев был оштрафован на 2000 рублей из-за наклейки с логотипом Instagram* на стекле магазина, говорится в публикации.

На 1000 рублей суд оштрафовал Эльмиру Ахмедханову, которая допустила размещение на стеллаже с биодобавками в махачкалинском торговом центре "ЦУМ" рекламного баннера с логотипом Instagram*. Дело было возбуждено по протоколу, составленному участковым.

Такой же штраф за логотип соцсети получили владелица магазина женской одежды в том же торговом центре Зухра Гадисова и владелица магазина женского белья Джамиля Цизоева. Протокол в этих случаях составил тот же участковый.

Кроме того, житель Махачкалы Магомед Нуров был оштрафован на 2000 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики из-за логотипа Instagram* на личном автомобиле. Протокол о правонарушении составил сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану, говорится в публикации.

Суд изучил и вывеску и аккаунт магазина в соцсети

"Кавказский узел" проверил эти данные на сайте суда, информация подтвердилась. Так, в карточке дела Зухры Гадисовой, оштрафованной 5 мая, размещен обезличенный текст постановления суда.

Согласно постановлению, женщина "разместила на стене фасада принадлежащего ей магазина женской одежды" в ТЦ «ЦУМ» "вывеску, содержащую логотип компании «Meta»* - минималистичное изображение камеры, являющееся символикой социальной сети «Инстаграм»"*.

"Помимо этого, на аккаунте указанного магазина в социальной сети «Инстаграм»* […] в сети Интернет размещена символика организации «Инстаграм»* - логотип в виде стилизованной камеры, а также контактные данные магазина с указанием аккаунта в данной социальной сети", - указано в документе.

Вину признала полностью, в содеянном раскаялась

Обвиняемая подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, "вину признала полностью, в содеянном раскаялась", отметил суд.

"Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей с конфискацией предмета административного правонарушения – вывески", - постановил судья.

Пользователи Telegram сочли суровым наказание жительницам Дагестана

28 мая анонимный телеграм-канал Baza сообщил, что 29-летняя жительница Дагестана Диана также оштрафована за видео с логотипом Instagram*, у нее изъяли мобильный телефон как орудие правонарушения.

По данным телеграм-канала, Диана - одинокая мать ребёнка-инвалида, она опубликовала видеоролик, на котором был виден логотип соцсети. Участковый расценил это как нарушение закона. Суд признал женщину виновной по административной статье и приговорил к штрафу в 2000 рублей, говорится в публикации.

Ну вот же, умеют ловить преступников, когда захотят

На эту публикацию обратил внимание председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Ну вот же, умеют ловить преступников, когда захотят. Вот теперь, блин, заживем!!! А раньше телефоны гоп-стопники отбирали", - саркастически заметил он в своем телеграм-канале.

Сообщение о штрафе жительнице Дагестана Диане опубликовал 28 мая и анонимный телеграм-канал "Нетипичная Махачкала" (227 тысяч подписчиков). К 12.10 мск 30 мая под этой публикацией размещено 509 комментариев. Еще 300 комментариев оставлено под публикацией телеграм-канала о штрафе за вывеску с логотипом Instagram* в ТЦ «ЦУМ».

Авторы многих из них подвергли критике силовиков, составивших протоколы. "Лучше бы реально кто этого заслуживает, штрафовали бы. Кто всякую фигню постит", - написал, в частности, пользователь с ником, состоящим из изображения сердца.

"Маразм крепчал", - лаконично прокомментировал Chester. "Вместо того чтобы помогать матери инвалида, еще и телефон забрали", - возмутилась Gunel Babaeva.

"Участковому совсем делать нечего, видимо. Лучше бы с другим боролись", - высказала мнение Ksenia. "Великое дело сделали, надо ему статую поставить", - иронически заметил еще один пользователь. "Премию, наверное, получил", - предположила Alina.

Нельзя было на первый раз предупреждением обойтись?

"А нельзя было на первый раз предупреждением обойтись?" - поинтересовалась Saida. "Строго не судите. Может, приказ сверху был", - написал R. "Типичная [Россия] - штрафы, запреты, штрафы, запреты, штрафы, запреты", - прокомментировал Becker. "Больше проблем нету, вот главная проблема", - иронически заметил V.

"Было б смешно, если б не было так грустно. У нас такая куча проблем, начиная с матерей-одиночек, семьи с детьми ограниченных возможностей, дороги, газ, электричество [...] цены в аптеке как на дрожжах растут, а они с логотипами борются", - высказал мнение forever.

Юрист разъяснила практику преследования за публичную демонстрацию логотипов соцсети

Практику преследования за демонстрацию запрещенной символики прокомментировала ранее медиаюрист Светлана Кузеванова.

"Привлечь могут за демонстрацию символики вне зависимости от того, где это будет опубликовано. Будет это сайт, будет это соцсеть, будет это статус, будет это запрещенная соцсеть или разрешенная соцсеть, будет это, не знаю, на заборе опубликовано. Все это само по себе является публичной демонстрацией запрещенной символики, которая наказуема у нас в стране. И, соответственно, дальше лишь вопрос воли правоохранителей и государства в том, чтобы человека, который это сделал, привлечь или не привлечь к ответственности", - привело 4 апреля 2026 года ее слова BFM.ru.

Пока в личных целях мы сидим и дома разглядываем эти логотипы - это ничего не нарушает

Юрист подчеркнула, что ответственность наступает "исключительно за публичное демонстрирование". "Вот пока размещения нет, пока в личных целях мы сидим и дома разглядываем эти логотипы - это ничего не нарушает, пока не считается нарушением, в том числе распространение ссылок. […] Но вот именно демонстрация символики... А так как Meta признана экстремистской организацией, то символикой этой организации признаны логотипы ее информационных продуктов: Instagram*, Facebook*, WhatsApp* и так далее. С момента признания Meta экстремистской уже четыре года прошло, а дел не так много. Конечно, может случиться вдруг какая-то волна, но с учетом, что четыре года — это периодически возникающие дела, мы можем как-то оценивать, так что, в общем-то, не сильно практика активная и вряд ли такой станет", - сказала Кузеванова.