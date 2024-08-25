Аналитики заявили о предпочтении этнической принадлежности у жителей Северного Кавказа общероссийской

25 августа 2024, 01:33

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Критика дагестанских спортсменов за участие в Олимпиаде под флагами иностранных государств со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, является свидетельством политической мотивированности и преследует целью противопоставление жителей Кавказа россиянам в целом, заявили опрошенные «Кавказским узлом» эксперты. Они подчеркнули, что независимо от того, за какую страну выступают спортсмены, они остаются предметом гордости для своих народов на Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении двух спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Париже. Золотой призер Разамбек Жамалов выступал за сборную Узбекистана, а бронзовый Ислам Дудаев - за сборную Албании. Им обоим дали ключи от квартир, а Жамалову - также 10 миллионов рублей. Дагестанский боец Даурен Куругулиев, выступавший за сборную Греции и получивший бронзу, получил квартиру в Дербенте. Сообщения о награждениях вызвали неоднозначную реакцию пользователей Telegram.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после награждения заявил, что потребует проверки Генпрокуратуры по этому поводу. "Странновато выглядит, когда спортсмену, отказавшемуся от своей родной страны, буквально споровшему наш флаг со своей униформы, государственный чиновник дарит квартиру. <...> На каком, хочу спросить, основании? Из каких таких средств? Может, за выдающиеся успехи в патриотизме или продвижении российского спорта на международном уровне?" - написал он в своем Telegram-канале 21 августа.

Реакция депутат Госдумы Виталия Милонова политически мотивирована, он намеренно вводит общественность в заблуждение подавая информацию по теме фрагментарно, сказал 24 августа корреспонденту «Кавказского узла» главный редактор РИА Дербент Милрад Фатуллаев.

«Милонов не критикует не только главу минспорта Чечни Ахмата Кадырова, но и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который в предоставлении возможности участия российским спортсменам в Олимпиаде пошел еще дальше заявив, что они могут принимать самостоятельные решения по поводу этого. Потому они могли выступать и под нейтральным флагом, как 15 спортсменов под белым флагом и без гимна. Следом за Милоновым высказался и блогер с тремя миллионами подписчиков в Telegram Юрий Подоляка. Почему это политически мотивировано – очевидно. Они не досказывают всех деталей и вводят в заблуждение своих читателей, не говорят об официальной позиции Кремля, не говорят, что все эти поощрения поступали со стороны частных лиц, а местные администрации или республиканские власти, как в Чечне, просто в этом принимали участие, чтобы поздравить их. Материальных, тем более бюджетных, расходов не было, они это не упоминают, и это говорит о том, что они говорят полуправду, соответственно, неправду», - рассказал Фатуллаев.

Шестеро уроженцев Дагестана, в том числе Разамбек Жамалов и Даурен Куругулиев, стали олимпийскими призерами, трое из них выиграли золотые медали. Несмотря на то, что на соревнованиях они выступали под флагами других стран, глава республики Сергей Меликов поздравил их с победой.

Журналист отметил, что упреки Милонова в предательстве и непатриотизме также не соответствуют фактическим обстоятельствам. «Страна, за которую выступал Куруглиев, Греция - не является страной-агрессором [...] У нас в РФ нет таких стран, которые бы были названы странами-агрессорами. И потому Куруглиев имел полное право выступать [за Грецию]. Он не выступал с политическими требованиями, не отказывался от российского гражданства, постоянно проживает и тренируется в Дербенте. И никаких оснований предъявлять ему какие-то претензии нет», - считает Фатуллаев.

Он заявил об изъянах в отборе спортсменов на Олимпиаду, используемую Федерацией вольной борьбы России. «Выступление Куругулиева выявило еще один факт. Федерация вольной борьбы РФ заявляла, что он не имеет перспектив, что он возрастной спортсмен. Как показали результаты - они не то, чтобы ошиблись, но их система отбора наших спортсменов на участие в Олимпиаде дает какие-то сбои. Это мы видим и по нашему Ахмеду Тажудинову, который представлял Бахрейн. Молодой спортсмен, взлетевший в своей карьере и завоевавший золото, до этого одолел Абдулрашида Садулаева. Потому федерации надо посмотреть на систему отбора у себя. Что касается заявлений федерации, то изначально они не делали политически мотивированных заявлений по поводу участия спортсменов в Олимпийских играх и менее чем за месяц до них. Это тоже наводит на размышления», - заявил собеседник.

Журналист сообщил, что по итогам своих чемпионатов Федерация борьбы проводила отбор спортсменов для участия в Олимпиаде под белым флагом, который можно было назвать ангажированным, однако вместе с Федерацией дзюдо сделали уже в канун игр заявление о том, что не будут участвовать без флага и гимна в состязаниях. «Вызывает вопросы, почему часть федераций и спортсменов не отказались от участия в Олимпиаде, а те, которые представляют Кавказ, - в основном это дзюдо, вольная борьба - тут полное игнорирование игр со стороны федераций, несмотря на заявление Пескова», - сказал Фатуллаев.

Для нас спорт — это социальный лифт и показатель того, что человек может реализовать себя даже в сложных условиях

Говоря о финансировании спорта в России, Фатуллаев отметил значительные различия в ресурсах, выделяемых на спорт в различных регионах. В Дагестане, где условия сложнее, спортивные достижения имеют особое значение, отметил собеседник. «Для нас спорт — это социальный лифт и показатель того, что человек может реализовать себя даже в сложных условиях», - сказал Фатуллаев.

Он также отметил, что, хотя «национальная идентичность превалирует, российская идентичность также имеет значение для дагестанцев». Фатуллаев подчеркнул, что серьезные нарекания в отношении спортсменов могут возникнуть только в случае, если они будут выступать за страны с политикой, неугодной России, например, за Израиль, США или Великобританию.

Фатуллаев обратил внимание на конкуренцию в спортивной среде. «Эта практика представления интересов других стран существовала и до СВО, и была распространена. Наши спортсмены широко представляли интересы Беларуси и Азербайджана и т.д.», - добавил он.

Кроме того, по мнению Фатуллаева, если участие спортсменов под нейтральным флагом в Олимпиаде нецелесообразно, это решение должно было быть принято на государственном уровне, а не оставлено на усмотрение отдельных лиц или федераций. «Кремль должен был заранее подготовить официальную позицию и оценку спортсменов, которые участвуют под белым флагом или за другие страны», - заключил он.

В Чечне гордятся победами земляков и недовольны их «присвоением» режимом Кадыровых

В чеченском обществе победы своих земляков воспринимают с гордостью безотносительно того, под каким флагом они выступают, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский журналист оппозиционных взглядов на условиях анонимности.

«То, за какую страну они выступают - не имеет значение. Чеченцы по всему миру разбросаны после войны и нам не важно, за какую страну, главное, что они наши. После таких тяжелых лет, которые пришлись на судьбу нашего народа, они пробиваются, как ростки через асфальт - и это главное», - сказал собеседник.

Он раскритиковал позицию Милонова, назвав ее продиктованной «расистской идеологией, находящей отклик в современном российском обществе».

«Его позиция не имеет никакого отношения к позиции Кремля, это чисто [...] высказывание в духе Милонова. Да и за Чечню он получит по хоботу, а про Дагестан можно», - сказал журналист.

Власти Чечни берут под свое крыло любого человека, который чего-либо достиг – вот это для меня омерзительно

Собеседник высказал огорчение тем, что чеченские спортсмены, добившиеся успехов, «пытаются снискать благосклонность главы Чечни Кадырова, позволяя ему записывать эти победы себе в актив». «Сейчас спортсмены настолько беспринципные… Власти Чечни берут под свое крыло любого человека, который чего-либо достиг – вот это для меня омерзительно. Есть чеченский спортсмен - гражданин Польши, и он ничего от них не взял. Но некоторые не успели приехать в страну, которую они представляли, а сразу бегут в Чечню за подарками. Да мы все гордились этими победами, потому что они чеченцы, но то, что они бегут к Кадырову – мне это не нравится», - сказал журналист.

Участие семьи Кадырова в награждениях он связал с «имиджевыми целями», не говорящими о самостоятельности принятия решений министром спорта Чечни Ахматом Кадыровым. «Все они марионетки, отец им делает имидж, но всем заправляет лично он», - заключил собеседник.

Этническая идентичность доминирует на Северном Кавказе

Кавказские народы, такие как чеченцы, аварцы, ногайцы и другие, не разделяют своих чемпионов по странам, которые они представляют, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» известный российский кавказовед на условиях анонимности.

«Для них гораздо важнее этническая принадлежность, чем страна, которую спортсмен представляет на международной арене. Если победил чеченец, аварец, ногаец, то неважно, какую страну он представлял - он предмет гордости. И даже если не победил, но участвовал в Олимпиаде - это тоже предмет гордости. Альберт Батыргазиев, ногаец, который победил в Токио и продолжает побеждать, выступал за Россию, и им, естественно, гордятся. Также есть Юсуп Батырмурзаев — борец вольного стиля, чемпион Азии, гражданин Казахстана. Ногайцы болеют за него и гордятся, что он стал чемпионом Азии и выступает на Олимпиаде. То, что он гражданин Казахстана и выступает за эту страну, никого не волнует, потому что он ногаец. И так у всех кавказцев. Если он выступает за Россию - это хорошо, если за другую страну и стал чемпионом — почему бы и нет» - заявил кавказовед.

Кавказские народы небольшие, и для них человек, ставший чемпионом - это огромная гордость

Такое отношение к своим спортсменам, хоть и представляющим иностранные государства, эксперт связал и с небольшой численностью кавказских народов. Для небольших народов Кавказа, таких как ногайцы, важна каждая победа, так как она символизирует успех их этнической группы на международной арене, сказал он. «Русские имеют такую возможность [делить своих спортсменов на патриотов и не патриотов], у них много чемпионов. И русских в целом много. А кавказские народы небольшие, и для них человек, ставший чемпионом - это огромная гордость. Для 100-тысячного ногайского народа то, что их соплеменник стал чемпионом в Токио - огромная гордость. И то, что их человек выступает за Казахстан, тоже предмет гордости», - отметил он.

Кавказовед также коснулся темы критики в адрес чеченских спортсменов, указав на уникальное положение чеченцев в российской политике. «У нас чеченцы более равные, никто не хочет вступать в конфликт с Рамзаном Ахматовичем, если можно выразить свою критику через Дагестан. Это объясняет, почему Виталий Милонов избегает критики чеченских спортсменов, так как подобная критика могла бы быть воспринята как вызов Рамзану Кадырову», - сказал он.

Кроме того, позиция Милонова не может отражать позицию государства, указал собеседник, подчеркнув, что политические взаимоотношения в Чечне требуют особого подхода. «Дума - это одно дело [...], а критика Ахмата Кадырова могла бы рассматриваться как критика его отца, Рамзана Кадырова, поскольку сын вряд ли принимал бы решение без его воли», - заключил кавказовед.

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