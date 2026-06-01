Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

Дмитрий Авилов и Александр Тарасов из Иловлинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1799 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1797 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты военнослужащие Дмитрий Авилов и Александр Тарасов, их близким переданы награды, сообщила 30 мая в своем телеграм-канале администрация Иловлинского района. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1799 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Иловлинского района стало известно в январе 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Антон Лесенко из станицы Качалинской.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.