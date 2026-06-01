06:59, 1 июня 2026

Восстановлена подача газа в дагестанские сёла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновлено газоснабжение восьми сёл Табасаранского района, которое было прервано после оползня.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 30 мая оползень сошел в селе Чурлаф Табасаранского района, повредив межпоселковый газопровод. Утечки газа не произошло, но без газа остались жители восьми сёл: Чурдаф, Кюрег, Чиле, Караг, Улуз, Кужинг, Гулли и Урзиб.

Газоснабжение сёл в Табасаранском районе восстановлено по временной схеме, сообщило 31 мая в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

"Ремонтные работы перенесены — планируется перенос газопровода на новый маршрут", - поясняется в публикации.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 30 мая в Буйнакском районе. Там оползень сошел рядом с селом Чанкурбе и повредил газовую трубу. Без газоснабжения остались жители пяти сёл (Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи). Подача газа была восстановлена в тот же день.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 17 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что на автодороге Цуриб - Арчиб в Чародинском районе в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию с оползнями, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги. Запланирована реконструкция трассы в обход опасного участка.

Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

