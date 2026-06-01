Восстановлена подача газа в дагестанские сёла

Возобновлено газоснабжение восьми сёл Табасаранского района, которое было прервано после оползня.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 30 мая оползень сошел в селе Чурлаф Табасаранского района, повредив межпоселковый газопровод. Утечки газа не произошло, но без газа остались жители восьми сёл: Чурдаф, Кюрег, Чиле, Караг, Улуз, Кужинг, Гулли и Урзиб.

Газоснабжение сёл в Табасаранском районе восстановлено по временной схеме, сообщило 31 мая в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

"Ремонтные работы перенесены — планируется перенос газопровода на новый маршрут", - поясняется в публикации.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 30 мая в Буйнакском районе. Там оползень сошел рядом с селом Чанкурбе и повредил газовую трубу. Без газоснабжения остались жители пяти сёл (Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи). Подача газа была восстановлена в тот же день.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 17 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что на автодороге Цуриб - Арчиб в Чародинском районе в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию с оползнями, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги. Запланирована реконструкция трассы в обход опасного участка.

Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

