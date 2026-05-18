"Дагестанавтодор" объявил об угрозе обрушения дороги в горном районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чародинском районе восстановлен проезд к восьми заблокированным селам. На фоне весенних паводков там возникла угроза обрушения участка трассы, планируется реконструкция автодороги.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая число населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения, выросло до девяти после того, как в Агульском районе в связи с оползнем была перекрыта дорога к селу Фите. Вечером того же дня транспортное сообщение с селом Фите было восстановлено. К утру 17 мая в Чародинском районе по-прежнему оставались заблокированными восемь сел: Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль.

Проезд к восьми сёлам Чародинского района был перекрыт вечером 11 мая после того, как на участке автодороги Цуриб - Арчиб река Рисор размыла подход к временному мосту. Населенные пункты остались без транспортного сообщения. К 13 мая движение было организовано по временной схеме, но в тот же день река вновь размыла автодорогу.

В Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов, сообщил 17 мая в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Закрыто с обеспечением объездов 15 участков. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - отчиталось ведомство.

Позднее "Дагестанавтодор" опубликовал разъяснение относительно ситуации на автодороге «Цуриб – Арчиб» в Чародинском районе. Там, согласно публикации, с начала октября 2025 года "идут активные оползневые процессы прилегающего к дороге верхового склона площадью более 12 тысяч квадратных метров".

До марта 2026 года подрядчик обеспечивал "проезд автотранспорта по временной схеме с периодической расчисткой оползневых масс".

На фоне паводка возникла угроза разрушения дороги к селу Хурух

"Однако интенсивные осадки, прошедшие в марте текущего года, усугубили ситуацию, и работы по расчистке оползневых масс не проводятся в связи с угрозой полного обрушения верхового склона и автодороги, ведущей к с. Хурух, расположенной выше по склону. В этой связи принято решение о реконструкции указанного участка с выносом трассы на противоположный склон в обход с. Магар и оползневого участка. Движение автотранспорта обеспечено по временной схеме в объезд аварийного участка", - сообщило ведомство.

Одни и те же участки приходится восстанавливать и расчищать неоднократно

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на реконструкцию восьмикилометрового участка дороги. "Кроме того, ведутся аварийно-восстановительные работы на всем маршруте до с. Арчиб, в том числе по устройству временного моста из секций САРМ (средний автодорожный разборный мост. – Прим. "Кавказского узла"). К сожалению, активные оползневые процессы продолжаются, из-за чего одни и те же участки приходится восстанавливать и расчищать неоднократно", - говорится в публикации.

В мае 2022 года в результате обвала грунта также был перекрыт проезд от автодороги Цуриб - Арчиб к селу Хурух.

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб - Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".