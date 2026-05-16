Кавказский узел

18:24, 16 мая 2026

Жители Дагестана рассказали о проволочках с выплатами после наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители из пострадавших от наводнения районов Дагестана пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают выплат за утрату имущества и материальной помощи, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. 

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана выплатили матпомощь по 20,8 тысячи заявлениям пострадавших в результате подтоплений, в пяти пострадавших районах выплаты не получил еще ни один житель. К 1 мая было подано 248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения, тогда выплаты были произведены лишь по  10 900 заявлениям. Это 4,38% от общего числа заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Ремонтировать жилье пришлось за свой счет

Житель улицы Узорная в Махачкале Рабадан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее его семье пришел отказ на выплаты, он подал заявление заново, "оно просто висит на рассмотрении, никакого ответа нет".

"Комиссия для оценки ущерба не пришла, на звонки не отвечают. Ранее в мэрии сказали обратиться к участковому, он телефон не берет, на работе его застать не можем", - рассказал мужчина, добавив, что ремонт от подтопления они делали за свой счет.

Житель микрорайона Караман Абдулла  рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он не получил выплаты, как и знакомые ему жители микрорайона.

"У кого-то мебель испортилась, полы пришли негодность, все ремонтируют за свой счет", - говорит он.

Вода из поселка, по словам Абдуллы, ушла.

"Основная проблема - 1000-миллиметровая труба у федеральной трассы, она заилена и в мусоре. Также отсутствует ливневка по центру Карамана-2 и на границе Карамана-2 и Новокули. Бывшие дренажные каналы засыпаны, там построены заборы, магазины и кафе, из-за этого весь посёлок страдает", - рассказал житель Карамана.

Ранее жительница улицы Атланаульская Ажай рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на заявление о компенсации пришел отказ из-за "неполного комплекта документов", чего не хватает, им не сообщили. После этого она сама нашла ошибку в их списках, где неправильно указали микрорайон.

Подтопления в Махачкале. Стоп-кадр видео администрации города от 30.03.26
20:13 29.04.2026
Переименования улиц Махачкалы осложнили получение компенсаций пострадавшими от потопа
Несмотря на расширение администрацией Махачкалы зоны чрезвычайной ситуации, у пострадавших возникают проблемы при получении выплат - многим из них необходимо получать дополнительные справки о том, что их улица сменила название, рассказали горожане.

16 мая она сообщила, что собиралась заново подать заявление, ей сообщили, что без акта обследования дома это бесполезно, его надо получить в администрации Ленинского района Махачкалы.

"Я пошла в администрацию, они сказали, у меня нет прописки, хотя я показала документы, что являюсь владелицей квартиры. На вопрос, как подтвердить, они говорят: принесите справку из поликлиники. Я говорю, в поликлинике могут дать справку, что я там обслуживаюсь, но дать справку, что я там живу, они не могут. Потом решили, что достаточно подтверждения участкового. Его не дождалась, собрала подписи соседей, что проживаю в данной квартире, участковый сказал, что принять их не может, так как должен сам их опросить. Наконец, все документы вроде собрали, собираюсь отнести их в МФЦ", - рассказала Ажай.

Она добавила, что их дом 12 дней был без электричества, три недели без отопления, потому что котёл был затоплен. "Также затопило электросчётчики. Я заявление на замену счётчика написала 2 апреля, но до сих пор к нам никто не пришёл. Не можем снимать показания, а без них считается безучётное потребление электроэнергии", - говорит женщина.

Житель Мамедкалы Низарбек ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" что его дом после подтопления не подлежит восстановлению, его придется сносить.

"Сегодня к нам приезжали глава и премьер-министр республики. Они твердо пообещали, что тем, у кого дома не подлежат восстановлению, построят новые, площади земельных участков будут не меньше тех, что были", - рассказал он.

Жители Мамедкалы на встрече с врио главы Дагестана. Стоп-кадр видео администрации главы Дагестана от 16.05.26, https://t.me/agiprd/34703.16 мая в Мамедкале, пострадавшей от затопления, побывал врио главы Дагестана Фёдор Щукин.

"Важно, что прием заявлений и их обработка развернута прямо на месте. На сегодня обработано 14 тысяч заявлений", - цитирует Щукина телеграм-канал администрации главы региона. "Помощь окажем каждому", - пообещал Щукин.

20 апреля житель улицы Салмана Галимова в поселке Турали Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него пострадало имущество на десятки тысяч рублей, которое пришлось выкинуть.

Он подавал заявление на компенсацию ущерба через "Госуслуги", но пришел отказ, так как его улица не была в списках ЧС. 16 мая мужчина сообщил, что ему пришло одобрение на "Госуслугах" на выплату единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на человека.

"Частично одобрили компенсацию за потерю имущества, примерно на 80 тысяч рублей", - рассказал Магомед, уточнив, что ущерб оценивала специальная комиссия, которая составила акт. 

Благотворительный фонд пообещал помощь семьям, у которых проблемы с документами на жилье

Благотворительная помощь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:03 03.05.2026
Фонд "Надежда" отчитался о сборе миллиарда для пострадавших от наводнения в Дагестане
Более 370 тысяч человек со всей России сделали пожертвования на оказание помощи для пострадавших от наводнения в Дагестане, собрано свыше миллиарда рублей.

Руководитель благотворительного фонда "Надежда" Мурад Керимов сообщил на странице фонда в соцсети, что помощь будет оказываться тем, у кого нет оформленного права собственности на жилье, в котором проживала пострадавшая семья.

"Если же у вас есть право собственности, то вы имеете право на получение выплат от государства. Списки семей, у которых нет документов на жилье, мы получили от местных администраций", - сообщил Керимов.

По состоянию на 15 мая, выплаты от фонда "Надежда" получили 74 семьи, пострадавшие при чрезвычайной ситуации. Общая сумма оказанной поддержки составила 17,1 млн рублей, говорится в сообщении от 15 мая в Telegram-канале фонда.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
