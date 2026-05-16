Кавказский узел

02:57, 16 мая 2026

Вынесен приговор по делу о смерти жителя Дагестана Джабраилова в отделе полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале приговорил к шести годам лишения свободы троих силовиков, признав их виновными в смерти в отделе полиции Ахмеда Джабраилова.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года в Советском райотделе полиции Махачкалы умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения

Советский районный суд Махачкалы 15 мая вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве Ахмеда Джабраилова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Каждый фигурант получил по шесть лет лишения свободы.

Еще один, четвертый фигурант дела отправился в зону СВО и погиб там летом прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Ахмед Джабраилов умер от асфиксии, заявила его мать Хадижат Гасанова 13 августа в обращении к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ, попросив их взять дело под личный контроль. "В результате насильственных действий, ударов электрошокером, нанесения ударов в область лица и иных частей тела, а также умышленных действий в виде удушения Джабраилов умер в отделе полиции Советского района Махачкалы от асфиксии", - сказала Хадижат Гасанова.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Пятеро из них отправились на СВО. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Она вела дело об убийстве Далгатова. Из-за прекращения ее полномочий рассмотрение дела Далгатова начнется заново.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
