Вынесен приговор по делу о смерти жителя Дагестана Джабраилова в отделе полиции

Суд в Махачкале приговорил к шести годам лишения свободы троих силовиков, признав их виновными в смерти в отделе полиции Ахмеда Джабраилова.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года в Советском райотделе полиции Махачкалы умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

Советский районный суд Махачкалы 15 мая вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве Ахмеда Джабраилова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Каждый фигурант получил по шесть лет лишения свободы.

Еще один, четвертый фигурант дела отправился в зону СВО и погиб там летом прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Ахмед Джабраилов умер от асфиксии, заявила его мать Хадижат Гасанова 13 августа в обращении к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ, попросив их взять дело под личный контроль. "В результате насильственных действий, ударов электрошокером, нанесения ударов в область лица и иных частей тела, а также умышленных действий в виде удушения Джабраилов умер в отделе полиции Советского района Махачкалы от асфиксии", - сказала Хадижат Гасанова.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Пятеро из них отправились на СВО. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Она вела дело об убийстве Далгатова. Из-за прекращения ее полномочий рассмотрение дела Далгатова начнется заново.