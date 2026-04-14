Рассмотрение дела о гибели Далгатова начнется заново из-за отставки судьи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Так как полномочия судьи Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой были прекращены после обрушения узаконенного самостроя во время наводнения, то рассмотрение дела Курбана Далгатова, погибшего в отделении полиции, начнется заново и может затянуться.

Как писал "Кавказский узел", спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание. 15 марта были допрошены трое обвиняемых, они отрицают вину. 10 апреля квалификационная коллегия судей Дагестана согласовала отставку судьи Патимат Махатиловой, которая узаконила рухнувшую во время наводнения самовольную пристройку к многоэтажке. Махатилова известна тем, что вела дело об убийстве Далгатова.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Рассмотрение дела Курбана Далгатова начнется заново из-за прекращения полномочий судьи Патимат Махатиловой, сообщает телеграм-канал "Код дагестанцев" со ссылкой на адвоката Мадину Алиеву.

По ее словам, "в соответствии с требованиями процессуального кодекса при уходе председательствующего судьи назначается новый, который заново начинает судебное следствие по делу".

То, что дело будет возвращено на новое рассмотрение, подтвердил 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к адвокату, представляющему интересу семьи Далгатова. "Это затянет дело как минимум на несколько месяцев, возможно, даже на год", - подчеркнул источник.

При этом он сообщил, что пока неизвестно об отмене каких-либо решений, ранее принятых Махатиловой.

Адвокат Тимур Филиппов отметил, что ситуация с выбытием судьи из процесса (в том числе в связи с отставкой) прямо урегулирована процессуальным законодательством. "Разбирательство дела должно происходить с соблюдением принципа непосредственности, судья обязан лично исследовать доказательства. Это означает, что в случае замены судьи (в том числе при его отставке) разбирательство, как правило, начинается заново, поскольку новый судья не участвовал в исследовании доказательств и не может выносить решение, опираясь исключительно на протоколы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла"

⁣⁣Говоря про уже вынесенные решениях судьи Махатиловой, Филиппов подчеркнул, что сам по себе факт отставки судьи вне зависимости от её причин не является основанием для их автоматической отмены. "Закон не предусматривает механизма пересмотра судебных актов только в связи с последующим уходом судьи с должности. Отмена таких решений возможна исключительно в установленном порядке через обжалование в установленном законом порядке. При этом проверке подлежит не личность судьи и не обстоятельства его ухода, а законность и обоснованность конкретного судебного акта", - заключил он.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал в суде, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Это решение не удовлетворило сторону потерпевших, они заявили о намерении подать кассационную жалобу. На заседании в декабре 2025 года дали показания двое подсудимых, они обвинили в совершении преступления бывшего коллегу Ислама Атавова. Кассационная инстанция оставила приговор в силе.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

В том же отделе полиции 9 июля 2024 года умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. По делу о смерти Джабраилова к сентябрю 2024 года были задержаны трое полицейских. Четвертого подозреваемого задержали лишь в июле 2025 года благодаря настойчивости родственников Джабраилова, которые потребовали арестовать силовика. Они полагают, что следствие пытается замять дело.