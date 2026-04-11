00:43, 11 апреля 2026

По делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища задержан инженер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане задержан инженер коммерческой организации, он должен был следить за обеспечением безопасности эксплуатации плотины Геджухского водохранилища.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане сегодня достигло шести.

Природоохранная прокуратура сообщила, что собственник и организации, использующие комплекс водохранилища, "не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения". Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура попросила Следком возбудить уголовные дела по статьям о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта. 

Уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекших гибель людей, возбуждено в Дагестане, сообщает 10 апреля в своем телеграм-канале Следственное управление СК России по республике.

По данным следствия, должностные лица организации, которая занимается эксплуатацией гидротехнического сооружения в Дербентском районе, нарушив требования законодательства, не обеспечили надлежащее техническое состояние данного объекта и не приняли меры по устранению выявленных нарушений. В гидротехническом сооружении имел место дефект, руководство организации не организовало систему контроля, не обеспечило наличие аварийно-спасательных средств и плана действий в случае чрезвычайной ситуации, а в условия введенного режима ЧС ответственные лица не приняли меры по предотвращению аварии.

В сообщении уточняется, что речь идет именно о прорыве плотины Геджухского водохранилища, из-за которого погибли люди и был причинен имущественный ущерб.

По подозрению в совершении упомянутых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилища. Выясняется причастность к совершению преступлений и других лиц.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
