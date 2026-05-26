Изменена мера пресечения Расулу Ибрагимову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отпустил бывшего министра труда и социального развития Расула Ибрагимова, обвиняемого в хищении, под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении социальных выплат. В марте 2022 года следствие сообщило, что задержаны один сотрудник и один бывший сотрудник Минтруда Дагестана, а также директора комплексных центров социального обслуживания населения в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Гергебильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района. В августе 2024 года дело Ибрагимова дошло до суда.

Изменена мера пресечения бывшему министру труда и социального развития Дагестана Расулу Ибрагимову, такое решение принял Советский районный суд Махачкалы, сообщил в своем телеграм-канале 25 мая председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев.

По словам Хадулаева, Ибрагимов переведен под домашний арест, до этого он с апреля 2021 года находился в СИЗО-1 Махачкалы.