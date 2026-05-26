×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:25, 26 мая 2026

Изменена мера пресечения Расулу Ибрагимову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отпустил бывшего министра труда и социального развития Расула Ибрагимова, обвиняемого в хищении, под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении социальных выплат. В марте 2022 года следствие сообщило, что задержаны один сотрудник и один бывший сотрудник Минтруда Дагестана, а также директора комплексных центров социального обслуживания населения в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Гергебильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района. В августе 2024 года дело Ибрагимова дошло до суда.

Изменена мера пресечения бывшему министру труда и социального развития Дагестана Расулу Ибрагимову, такое решение принял Советский районный суд Махачкалы, сообщил в своем телеграм-канале 25 мая председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев.

По словам Хадулаева, Ибрагимов переведен под домашний арест, до этого он с апреля 2021 года находился в СИЗО-1 Махачкалы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Оползень на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 25 мая 2026
Заблокированы из-за оползней два села в Дагестане
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
02:44, 20 мая 2026
Осужден фигурант дела бывшего главы Минспорта Дагестана Магомедова
05:54, 19 мая 2026
Снят арест с домов в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
15:05, 18 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Подарки от друзей». Чиновник из Дагестана объяснил поступления на банковский счет
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
25 мая 2026, 23:57
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

Акция с требованием освобождения Осипяна. Стоп-кадр видео Европейской партии Армении
25 мая 2026, 19:40
Участники акции в Ереване призвали освободить Артура Осипяна

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, "Юга.ру"
25 мая 2026, 17:46
Власти назвали дату открытия купального сезона в Анапе

Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv
25 мая 2026, 13:57
Супруга заявила об ухудшении условий содержания азербайджанского активиста Назарова в колонии

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше