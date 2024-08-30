Чиновник Минтруда Дагестана обвинен в многомиллионном хищении

30 августа 2024, 21:51

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Бывший начальник управления бюджетного планирования министерства труда и социального развития Дагестана обвинен в хищении 82 миллионов рублей и руководстве подразделением преступной группировки. Дело направлено в суд, имущество чиновника арестовано.

Бывший начальник управления бюджетного планирования министерства труда и социального развития Дагестана обвинен в хищении 82 миллионов рублей и руководстве подразделением преступной группировки. Дело направлено в суд, имущество чиновника арестовано.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении социальных выплат. В марте 2022 года следствие сообщило, что задержаны один сотрудник и один бывший сотрудник Минтруда Дагестана, а также директора комплексных центров социального обслуживания населения в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Гергебильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района.



Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления бюджетного планирования министерства труда и социального развития региона, который обвиняется в руководстве структурным подразделением преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый вошел в преступное сообщество должностных лиц Минтруда Дагестана. По указанию руководителя сообщества обвиняемый привлек к незаконной деятельности директоров комплексных центров социального обслуживания населения республики. "Путем внесения в государственное задание заведомо завышенных сведений о количестве социально нуждающихся граждан участники преступного сообщества похитили бюджетные средства, выделенные на финансирование деятельности указанных центров. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 82 млн рублей", - сообщило ведомство.

Дело против бывшего чиновника направлено в Советский районный суд, судом наложен арест на имущество обвиняемого.

Напомним, что по версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Расул Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники подразделений министерства труда и социального развития Дагестана. По материалам дела, они похищали поступившие из бюджета республики деньги, предназначенные для пожилых и инвалидов, через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания. Также сотрудникам Минтруда Дагестана выплачивались завышенные премии, часть из которых возвращалась Ибрагимову и другим участникам преступной группы. Общий ущерб бюджету составил 620 миллионов рублей.

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