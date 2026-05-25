Житель Северной Осетии оштрафован за оскорбление государственного символа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во Владикавказе местного жителя оштрафовали на 90 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в адрес государственного символа России.

Оперуполномоченные МВД Северной Осетии выявили в одном из мессенджеров публичные высказывания, оскорбляющие официальный государственный символ Российской Федерации.

Неизвестный разместил комментарий, содержащий уничижительные и циничные оценки в адрес эмблемы государства, сообщила сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии на сайте.

В ходе розыска полиция установила личность автора публикации. Им оказался 26-летний житель Владикавказа.

Согласно заключению экспертов, в комментарии содержалась разговорная лексика с ярко выраженным отрицательным подтекстом. На основании собранных оперативниками материалов в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Его обвинили в явном неуважении к официальным государственным символам Российской Федерации 1 .

"Все доказательства были переданы для рассмотрения в судебные органы. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного указанной статьей, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 40-летний житель Владикавказа был заподозрен в надругательстве над флагом России.