20:39, 25 мая 2026

Житель Северной Осетии оштрафован за оскорбление государственного символа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во Владикавказе местного жителя оштрафовали на 90 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в адрес государственного символа России.

Оперуполномоченные МВД Северной Осетии выявили в одном из мессенджеров публичные высказывания, оскорбляющие официальный государственный символ Российской Федерации.

Неизвестный разместил комментарий, содержащий уничижительные и циничные оценки в адрес эмблемы государства, сообщила сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии на сайте.

В ходе розыска полиция установила личность автора публикации. Им оказался 26-летний житель Владикавказа.

Согласно заключению экспертов, в комментарии содержалась разговорная лексика с ярко выраженным отрицательным подтекстом. На основании собранных оперативниками материалов в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Его обвинили в явном неуважении к официальным государственным символам Российской Федерации .

"Все доказательства были переданы для рассмотрения в судебные органы. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного указанной статьей, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 40-летний житель Владикавказа был заподозрен в надругательстве над флагом России.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

