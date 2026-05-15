Жительницы Северной Осетии разоблачили и высмеяли "борцов за нравственность"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анонимная группа женщин взломала и захватила аккаунт, в котором группа блогеров подвергала травле девушек из Северной Осетии под предлогом борьбы за нравственность. Женщины требуют от депутата парламента Северной Осетии извинений и намерены прекратить политическую карьеру блогера-единоросса.

В марте в Instagram* появился аккаунт, посвященный травле девушек из Северной Осетии за внешний вид и одежду. Его авторы призывали запретить женщинам, в частности, короткие юбки.

Главными “рупорами” страницы стали блогер-женоненавистник Армен Аванесов, живущий в США, и член “Единой России” Кирилл Максимкин, позиционирующий себя как “народный деятель”. В их поддержку выступил и депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров.

“На странице размещали фото и видео с призывами запретить женщинам вообще все. Недавно страница преобразилась: ее взломала анонимная группа женщин, уставших терпеть эти издевательства”, – сообщила 14 мая правозащитная группа “Марем” в своем Telegram-канале.

Получив контроль над страницей, женщины изменили ее название – теперь она называется na_kavkaze_travli_net, – и внешний вид: они феминизировали символику и визуальные образы, которые использовались аккаунтом в пропаганде “традиционных ценностей”. Теперь страница призывает чтить, любить и уважать женщин, а не “традиции”.

Также в аккаунте публикуются разоблачения инициаторов травли Аванесова и Максимкина. “Если подобных деятелей не пресекать на корню, эта зараза будет распространяться. Действующий депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров, такой же латентный женоненавистник, как и они, который любит делить девушек на категории (...) обещает создать круглый стол по вопросам и претензиям этих психопатов”, – рассказали хозяйки страницы.

От Дидарова они требуют извинений за оскорбительные высказывания в адрес женщин. Также активистки хотели бы, чтобы Максимкину пришлось прекратить политическую карьеру: так, в сегодняшней публикации перехваченного аккаунта сообщается, что поборник нравственности из "Единой России" сам снимался в порнографических видео, которые сам же и выкладывал в сети. "При этом, громче всех кричит о традиционных ценностях и совместно с другим "патриотом" Арменом Аванесовым выступают за запрет мини-юбок для женщин в Северной Осетии. Вот такие вот двойные стандарты", -- говорится в посте.

Под одним из постов, посвященных участию Максимкина в съемках “взрослых видео” и тематических вечеринках 18+ пользователь krieger_advokat тегнул его самого. “Кирилл, как мне это объяснить? люди мне присылают, скажи что это не ты”, – написал он. “Кто то решил перед выборами дискредитировать, обычная ситуация . Тем более продвигаем законодательные инициативы нужные для общества . Это меня даже не удивило .”, – ответил kirill_maksimkin_ (пунктуация автора сохранена – прим. “Кавказского узла”).

На своей странице Максимкин утверждал, что “часть блогеров и пабликов” запугивает “патриотов. “В Северной Осетии появилось движение патриотов, которое открыто делает замечания блогерам за, по их мнению, неподобающий внешний вид и поведение. Они считают, что в республике нужно соблюдать скромность и уважение к традициям. В ответ часть блогеров и пабликов пытается оказывать давление: требуют возбуждения дел и запугивают активистов, ссылаясь на разные статьи, включая экстремистские. Я, Кирилл Максимкин, считаю это недопустимым”, – писал, в частности, он 9 апреля, заступаясь за Армена Аванесова.

Блогеры, позиционирующие себя как поборники нравственности, ранее обратились в парламент Северной Осетии “с предложением ввести административную ответственность в виде штрафа за публикацию видео, разрушающих традиционные ценности, а также ввести в республике специальный кодекс поведения”, обратил внимание автор блога “Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости” на “Кавказском узле”. Поводом для этого стали посты девушки из Северной Осетии, которые выложили в соцсеть свои фото в коротких юбках и обтягивающей одежде.

“Юристы говорят, что в России нет правовых норм, которые бы запрещали ношение определенного вида одежды. Принятие такой нормы на региональном уровне противоречило бы федеральному законодательству”, – отмечается в посте от 12 мая.

В 2017 году на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок без платков или в "неподобающей одежде", иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, но продолжил действовать в закрытом режиме, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".