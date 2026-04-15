Сотрудники "Сапы" во Владикавказе отпущены после многочасового допроса

Силовики во Владикавказе лишь ночью отпустили сотрудников Telegram-канала "Сапа", задержанных после обысков в редакции.

"Кавказский узел" писал, что в редакции Telegram-канала "Сапа" во Владикавказе с утра 14 апреля проводились обыски. Вечером Следком заявил, что главный редактор проекта Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

"Сапа" - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, события криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква".

Сотрудники правоохранительных органов лишь после полуночи отпустили всех задержанных после обысков во Владикавказе сотрудников “Сапы” и работающего в том же здании турагентства Eyes Tour. Турагентство также принадлежит Алине Джикаевой, в нем она занимает пост гендиректора.

Коллеги и близкие в течение нескольких часов не могли выяснить местонахождение четырех сотрудников редакции и одного сотрудника Eyes Tour. Нескольких их коллег после обысков допрашивали в центре по противодействию экстремизму, сообщил канал “Сапа 15”.

Корреспондент “Сапы” Заур Фарниев еще вечером оказался на свободе после допроса. По его словам, коллеги долго не могли установить, где находится корреспондентка Елена Черенкова, задержанная утром вне редакции. Адвоката Черенковой не пустили в центр “Э”, супруг журналистки подал заявление о ее похищении, отметил Фарниев.

Редакция “Сапы” также прокомментировала официальный пресс-релиз СК о задержании Алины Джикаевой, отметив, что проект был основан только в марте 2023 года. Следком при этом утверждает, что Джикаева платила сотруднику полиции из Махачкалы за эксклюзивную информацию с лета 2020 года.

Также в редакции со ссылкой на свидетелей заявили, что правоохранители, явившись к Джикаевой домой, озвучивали ей статью о мошенничестве (159 УК России). В пресс-релизе СКР эта статья не была упомянута.