Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии

Виталий Пасько из Моздокского района умер в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 580 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 марта убитыми в военных действиях на Украине были признаны не менее 579 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района анонсировала похороны очередного участника боевых действий на Украине. Виталию Пасько было 48 лет, он “умер при выполнении боевых задач”, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Обстоятельства его смерти чиновники не назвали. Похороны Пасько назначены на 1 апреля, они пройдут в Моздоке.

Таким образом, официально признанные потери Северной Осетии на украинском фронте составили как минимум 580 человек. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

27 марта администрация Моздокского района информировала, что в зоне боев на Украине был убит 31-летний Владислав Святуненко.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".