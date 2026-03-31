×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:58, 31 марта 2026

Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Пасько из Моздокского района умер в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 580 комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 марта убитыми в военных действиях на Украине были признаны не менее 579 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района анонсировала похороны очередного участника боевых действий на Украине. Виталию Пасько было 48 лет, он “умер при выполнении боевых задач”, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета. 

Обстоятельства его смерти чиновники не назвали. Похороны Пасько назначены на 1 апреля, они пройдут в Моздоке.

Таким образом, официально признанные потери Северной Осетии на украинском фронте составили как минимум 580 человек. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

27 марта администрация Моздокского района информировала, что в зоне боев на Украине был убит 31-летний Владислав Святуненко. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:05, 6 марта 2026
Руслан Цаликов отправлен под домашний арест
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:22, 6 марта 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Юлия Мельниченко во время пикета 2 марта 2026 года. Фото: SOTAvision (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).
22:53, 2 марта 2026
Силовики попытались отправить Мельниченко в психбольницу после пикета в Москве
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ
31 марта 2026, 15:02
Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Люди вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 г. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше