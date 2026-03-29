Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

Алексей Алмаков убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 579 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 578 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции убит Алексей Алмаков, сообщила 28 марта в своем телеграм-канале администрация Ардонского района.

Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, озвучив лишь дату и место прощания с ним.

Ранее власти Ардонского района сообщали об убитом в зоне СВО бойце, Сослане Мамитове, в начале марта.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 579 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".