14:51, 9 марта 2026

Комбатант из Северной Осетии убит в военной операции

Сослан Мамитов. Скриншот https://www.instagram.com/p/DVlJ8aMjA_2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сослан Мамитов из Ардонского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 563 военных Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 562 военных из Северной Осетии.

Бронежилет. Иллюстрация создана
06:01 05.03.2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Северной Осетии назвала администрация Ардонского района. Убитый - житель селения Кирово Сослан Мамитов. Он был похоронен сегодня, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. При этом подробности его биографии и дата смерти не сообщаются.

Последний раз о смерти уроженцев Ардонского района сообщалось 23 февраля - тогда были озвучены имена сразу 12 комбатантов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 563 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

