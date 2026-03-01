Названы имена убитых в зоне СВО бойцов из Северной Осетии

Алан Кцоев и еще 11 бойцов из Ардонского района убиты в зоне СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 560 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 548 бойцов из Северной Осетии.

Житель Ардона Алан Кцоев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале, информируя о дате и месте прощания с бойом. Подробности его биографии и обстоятельства гибели в сообщении не приведены.

Также сообщалось, что в зоне СВО убиты Сослан Чельдиев, Алан Зекеев, Александр Хубаев, Виталий Дадтеев, Гела Кисиев, Вячеслав Акинин, Эдуард Хабалонов, Виталий Гобозов, Олег Леков, Алимбек Туриев, Сослан Гаглоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 560 бойцов из Северной Осетии.

Ранее о смерти участника СВО из Ардонского района стало известно в начале января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Владимир Икаев.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750 Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмутилась вдова Василия Штылуна, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".