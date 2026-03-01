×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:54, 1 марта 2026

Названы имена убитых в зоне СВО бойцов из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алан Кцоев и еще 11 бойцов из Ардонского района убиты в зоне СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 560 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 548 бойцов из Северной Осетии.

Житель Ардона Алан Кцоев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале, информируя о дате и месте прощания с бойом. Подробности его биографии и обстоятельства гибели в сообщении не приведены.

Также сообщалось, что в зоне СВО убиты Сослан Чельдиев, Алан Зекеев, Александр Хубаев, Виталий Дадтеев, Гела Кисиев, Вячеслав Акинин, Эдуард Хабалонов, Виталий Гобозов, Олег Леков, Алимбек Туриев, Сослан Гаглоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 560 бойцов из Северной Осетии.

Ранее о смерти участника СВО из Ардонского района стало известно в начале января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Владимир Икаев.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37 28.02.2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмутилась вдова Василия Штылуна, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
16:01, 27 февраля 2026
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:24, 26 февраля 2026
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву
Юлия Мельниченко во время пикета. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр инагентов
18:10, 25 февраля 2026
Юлия Мельниченко провела в полиции три часа после задержания на пикете
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:14, 25 февраля 2026
Офицер из Беслана убит в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Фото
10:42, 2 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
«Тыква». Как администрация Владикавказа судилась за честь и достоинство
Фото
20:05, 23 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Служебный подлог. Зачем врачу из Владикавказа понадобилось искажать статистику приема
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие у парламента Грузии, 27 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
27 февраля 2026, 22:52
Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 февраля 2026, 19:28
Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
27 февраля 2026, 16:01
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
27 февраля 2026, 15:02
Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше