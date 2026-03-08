Потушен пожар на нефтебазе в Армавире

Специалисты ликвидировали пожар, возникший на нефтебазе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. Утром пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

По данным Минобороны, в Краснодарском крае ночью сбиты четыре дрона.

В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник "из-за падения обломков БПЛА", отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пострадавших нет. Площадь пожара составила 700 кв. метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС", - говорится в публикации.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.