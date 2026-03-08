Площадь пожара на нефтебазе в Армавире выросла до 700 квадратных метров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась за несколько часов более чем втрое, после чего пожар был локализован.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе локализован на площади 700 квадратных метров, сообщил в 07.37 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В тушении участвуют 120 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС", - говорится в публикации.

При этом по данным на 02.16 мск, площадь пожара была значительно меньше – 200 квадратных метров, указано в другом сообщении штаба.

По состоянию на 09.00 мск, оперштаб не отчитался в своем телеграм-канале о ликвидации пожара.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.