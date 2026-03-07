Отсутствие конкретики по мазуту в Анапе возмутило пользователей Telegram

Очередной отчет правительственной комиссии не содержит конкретных данных о ликвидации разлива мазута и не прояснил шансы на открытие пляжей Анапы, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево, который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе сообщила, что на космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.

С начала работ собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот почти 181 тыс. т загрязненного песка и грунта. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 817 человек и 195 единиц техники, говорится в отчете, опубликованному в Telegram-канале правительства России.

Блогер Макс Анапский указал на отсутствие конкретики в сообщениях. "О сути ничего сказано не было. Какие работы сейчас в проливе, когда откроют галечные пляжи(наверное, будут ждать результатов проб моря в марте), что с пробами песка на пляжах в Витязево(наверное, пробы еще не готовы)", - написал он в своем Telegram-канале.

Это сообщение прокомментировали к 15.17 мск 18 пользователей. "И данные по вывозу и количеству работающих и техники одни и те же. Посмотрите по еженедельным отчетам - ничего не меняется", - поддержала в комментариях Татьяна.

Работа комиссии необоснованно закрыта, считает Larisa. "На каком основании всю информацию по ЧС засекретили? Почему не докладывают какие работы проводятся на сегодня, какие объёмы выполнены в море, результаты проб морской воды и песка? Почему просьбу нашего губернатора об открытии чистых галечных пляжей полностью проигнорировали? Никто из правительственной комиссии так и не приехал проверить пляжи Анапы, в том числе галечные. Почему такое наплевательское отношение к предпринимателям и жителям города Анапы, которые еле выживают в сложившейся ситуации. Мы видим полное безразличие власти к нашим просьбам и чаяниям. Услышите нас, и откройте все пляжи Анапы", - отметила она.

"Все пользуются ситуацией и решают свои проблемы. Это не безразличие, обычное отношение к людям", - указал пользователь Старый Прапор.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

