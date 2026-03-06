Россиянин осужден на Кубани по делу о госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам заключения гражданина России, признав госизменой его денежный перевод на счет украинского военнослужащего.
Осужденный, чьи данные в судебной картотеке скрыты, жил в Швеции. Сотрудники ФСБ задержали его на Кубани, куда он приехал, по их данным, “на заработки”.
Согласно версии обвинения, мужчина в сентябре 2024 года был в Одессе и сделал там денежный перевод на счет украинского военнослужащего, участвующего в боях против российской армии с февраля 2022 года.
“Будучи противником проведения специальной военной операции и желая ее прекращения в пользу Украины, оказал финансовую помощь военнослужащему ВСУ”, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Кубани. В сообщении не уточняется, признал ли подсудимый себя виновным, сумма его денежного перевода также не указана.
Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы. Вмененная ему статья о госизмене (275 УК РФ) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы
"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля силовики отчитались о задержании жителя Краснодара, обвиняемого в госизмене "в форме шпионажа". Ему также вменяются призывы к терроризму и дискредитация российских военных.
