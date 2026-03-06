×

19:20, 6 марта 2026

Россиянин осужден на Кубани по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд. Фото: Влад Александров. ЮГА.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам заключения гражданина России, признав госизменой его денежный перевод на счет украинского военнослужащего. 

Осужденный, чьи данные в судебной картотеке скрыты, жил в Швеции. Сотрудники ФСБ задержали его на Кубани, куда он приехал, по их данным, “на заработки”. 

Согласно версии обвинения, мужчина в сентябре 2024 года был в Одессе и сделал там денежный перевод на счет украинского военнослужащего, участвующего в боях против российской армии с февраля 2022 года. 

“Будучи противником проведения специальной военной операции и желая ее прекращения в пользу Украины, оказал финансовую помощь военнослужащему ВСУ”, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Кубани. В сообщении не уточняется, признал ли подсудимый себя виновным, сумма его денежного перевода также не указана. 

Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы. Вмененная ему статья о госизмене (275 УК РФ) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы

"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля силовики отчитались о задержании жителя Краснодара, обвиняемого в госизмене "в форме шпионажа". Ему также вменяются призывы к терроризму и дискредитация российских военных. 

Автор: "Кавказский узел"

