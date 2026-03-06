Не менее двух человек пострадали при атаке БПЛА на Кубань

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При атаке беспилотников возник пожар на подстанции в Абинском районе, пострадали два человека. В Абинске выбиты стекла в двух многоэтажках, а в Крымском районе атакам подверглась электростанция.

В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции. Пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

Площадь пожара в составляет 120 кв. метров, идет его ликвидация, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В абинске в двух многоэтажках от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах в 14 квартирах. Возгораний нет.

Также обломки дрона повредили электростанцию в Крымском районе края, из-за чего начался пожар. Возгорание потушили к семи утра, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как писал "Кавказский узел", в станице Федоровской Абинского района в ночь на 25 января обломки БПЛА упали на территории общеобразовательной и воскресной школ, в зданиях повреждены окна. В Северском районе из-за повреждения линии электропередачи отключалось электричество в нескольких поселках, власти отчитались о восстановлении подачи электроэнергии.

Напомним, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.